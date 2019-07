Viitasaarella harvinaista oopperaherkkua Rajoilla Ensemblen kesäkiertueella

Italialainen huipputenori Giuseppe Varano saapuu konsertoimaan Viitasaarelle sunnuntaina. Hän esiintyy Rajoilla Ensemblen solistina Vanhalla Yhteiskoululla.

Intohimosta italialaisittain -konsertin toisena solistina laulaa viitasaarelaislähtöinen sopraano Hannakaisa Nyrönen. Nyrönen valittiin juuri kansainvälisen Elizabeth Connell Prize -laulukilpailun finalistiksi Australiaan.

Varano ylistää mahdollisuutta laulaa Keski-Suomessa.

– Mielestäni on tärkeää viedä italialaista musiikkia ja erityisesti oopperaa kaikkialle.

Varano tunnetaan juuri italialaisten oopperaroolien upeana tulkitsijana ja hän on esiintynyt lukuisissa eri oopperataloissa ympäri maailman. Konsertissa kuullaan muun muassa italialaisen säveltäjä Vincenzo Bellinin musiikkia oopperasta Norma, jonka Pollionen roolissa Varano debytoi viime kaudella.

–Bellinin musiikki sopii äänelleni täydellisesti. Hänen musiikissaan tärkeintä on melodian kauneus ja äänen puhtaus. Voin käyttää kaikkia lauluääneni sävyjä ja nauttia joka yksityiskohdasta, Varano kertoo.

Hän laulaa konsertissa myös operettisävelmiä ja italialaista iskelmää.

Hannakaisa Nyrönen hehkuttaa kollegaansa Giuseppe Varanoa.

– On upeaa saada Rajoilla Ensemblen solistiksi syntyperäinen italialainen. Varano on kasvanut italialaisen musiikin traditioon ja hän laulaa konsertissa omalla äidinkielellään. Nyt on tarjolla harvinaista herkkua.

Konsertissa esiintyvät myös viulistit Kaisamari Hiltunen ja Niina Tuunainen, alttoviulisti Susanna Nietula, sellisti Heidi Miettunen ja pianisti Annaleena Porttikivi.

Konsertti on osa Rajoilla Ensemblen kesäkonserttikiertuetta. Muut konserttipaikat ovat Kyyjärven HET-teatteri 25.7. ja Pihtiputaan Sallila 26.7.

Rajoilla Ensemble Viitasaaren Vanhalla Yhteiskoululla 28.7.