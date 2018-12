Viitasaaren H.G. Porthan -kunniapalkinto Jyrki Kemppaiselle

Vuoden 2018 H.G. Porthan -kunniapalkinto on myönnetty Jyrki Kemppaiselle viitasaarelaisen kulttuurielämän hyväksi tehdystä työstä.

Kemppainen on monipuolinen kulttuurin tekijä Viitasaarella. Hänen aktiivinen toimintansa erityisesti musiikin ja teatterin alalla on jatkunut 1970-luvun lopun lukioaikojen näytelmä- ja bändiharrastuksista lähtien, palkinnon myöntäneen kaupunginhallituksen perusteluissa todetaan.

Itseoppineena musiikin tekijänä hänen sävellys- ja sanoitustuotantonsa on mittava ja hän on ollut perustamassa useita yhtyeitä. Kemppaisen kokoamat yhtyeet ovat olleet tuttu näky lukuisissa tapahtumissa ja juhlissa, joissa hän on ollut pidetty esiintyjä myös yksin kitaran kanssa.

Jyrki Kemppainen on ollut myös monen aloittelevan muusikon ohjaaja silloin, kun on tarvittu ohjausta äänentoistossa tai lavatekniikassa. Hänen perustamansa äänitysstudio/soittotila tarjoaa mahdollisuuden soittotaitojen harjoitteluun paikkakunnan muusikoille, perusteluissa kiitetään.

Teatteritoiminnassa Kemppainen on ansioitunut todellisena monitoimitekijänä. Hän on ollut 1980-luvulla perustetun Viitasaaren Teatterin keskeinen voimahahmo. Hän on paitsi näytellyt niin myös kirjoittanut näytelmiä, ohjannut, lavastanut ja tehnyt musiikin lukuisiin tuotantoihin. Viimeisimmät näytöt teatterin saralta Kemppainen on antanut menestyksekkään Telttateatterin kantavana voimana.

Kemppainen on pystynyt hyödyntämään teatteritoimintaa myös osana työtehtäviään kaupungin nuorisotyöntekijänä. Usean vuoden ajan hän on ollut mukana myös Äänekosken Kartanokievarin kesäteatterin menestysnäytelmissä.

Henrik Gabriel Porthanin nimeä kantava kunniapalkinto ojennettiin Kemppaiselle Viitasaaren itsenäisyysjuhlassa.