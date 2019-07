Viitasaaren Musiikin aika -festivaali sai merkittävän EU-rahoituksen

Musiikin aika -festivaali on saanut merkittävän EU-rahoituksen vuosille 2020–2023. Nyt saatu rahoitus on kaksi miljoonaa euroa, ja se myönnettiin Sounds Now -hankkeelle. Kyseessä on Musiikin ajan, puolenkymmenen eurooppalaisen nykymusiikkifestivaalin ja muutaman muun tahon yhteistyöhanke, joka on syntynyt erityisesti tarpeesta kehittää eurooppalaisten äänitaide- ja nykymusiikkitapahtumien kuratointia.

”Projekti tulee viemään Musiikin aikaa uuteen suuntaan jo kesällä 2020. Tämä tulee festivaalille erittäin hyvään saumaan, koska Ulysses-hanke nuorille ammattilaisille, jonka puitteissa Musiikin aika on saanut EU-tukea vuodesta 2012 lähtien, nauttii EU-rahoitusta tänä vuonna viimeisen kerran", kertoo tiedotteessa festivaalin taiteellinen johtaja Johan Tallgren.

Sounds Now -projekteja on mukana Musiikin ajassa vuosina 2020–2023.