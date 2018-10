Ville Lenkkerin valokuvia mänttäläisestä lääkäri-isä Hannusta esillä Etelä-Saksassa

Valokuvataiteilija Ville Lenkkerin mänttäläisvalokuvia on esillä Aus Finnland -festivaaleilla Etelä-Saksassa. Ville Lenkkeri on mänttäläislähtöinen taiteilija. Saksassa näytteillä olevissa kuvissa mallina on Lenkkerin vuonna 2011 kuollut isä, tunnettu ja omintakeinen mänttäläislääkäri Hannu Lenkkeri.

Kuvat olivat viime talvena esillä Serlachius-museossa Mäntässä Lenkkerin Pikkukaupungin sairaskertomus -näyttelyssä.

Aus Finnland -festivaalin osana järjestettävässä Considering Finnland -valokuvanäyttelyssä on esillä kuvia myös Elina Brotherukselta ja Aurora Reinhardilta. Näyttely on esillä Ludwigshafenissa ja Mannheimissa 9.–25.11.