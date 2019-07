Viraalihitti Old Town Road rikkoi listaennätyksen – jo 17 viikkoa Billboardin kärjessä

Kantria ja räppiä yhdistelevä viraalihitti Old Town Road on rikkonut listaennätyksen Yhdysvalloissa, kertoi Billboard maanantaina. Kappale on ollut yhdysvaltalaisen sinkkulistan kärjessä jo 17 viikkoa ja on nyt rikkonut aiemman ennätyksen viikolla.

Banjon plätkettä ja bassojytkettä yhdistävä megahitti teki alkujaan tuntemattomasta Lil Nas X:stä sensaation. Old Town Roadissa on myös vierailevana tähtenä kantritähti Billie Ray Cyrus.

Kappale rikkoi aiemman 16 viikon ennätyksen, jonka asetti alkujaan Mariah Careyn ja Boyz II Menin vuoden 1995 kollaboraatio One Sweet Day. Samassa onnistui myös vuonna 2017 Luis Fonsin ja Daddy Yankeen Despacito-hitti, jonka yhdessä versiossa myös Justin Bieber vieraili.

AFP kertoo Billboardin sinkkulistan olevan musiikkiteollisuuden seuratuin lista.