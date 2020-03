Voiko koronavirus aiheuttaa Euroviisujen peruuntumisen? Vielä siihen ei uskota, mutta vaihtoehtoisia järjestämistapoja voidaan ottaa käyttöön

Euroviisut on tapahtuma, joka tuo tuhansittain turisteja laulukilpailun kulloiseenkin järjestäjämaahan. Tänä vuonna Euroviisut on määrä pitää viime vuoden voittajamaassa Hollannissa. Rotterdamin onkin odotettu täyttyvän turisteista euroviisuviikolla toukokuun puolivälin paikkeilla.

Koronaviruksen leviäminen on kuitenkin heittänyt epäilyksen varjon sen ylle, järjestetäänkö Euroviisuja tänä vuonna ollenkaan. Ihmismassoja vetäviä tapahtumia on jo peruttu koronaviruksen vuoksi – tai tapahtuma on pidetty, mutta yleisöä ei ole otettu mukaan.

Näin kävi esimerkiksi Tanskassa, missä maan viisuedustajan karsinnat järjestettiin lauantaina. Viisuedustajiksi hamuavat esiintyivät Kööpenhaminassa Royal Arena -monitoimihallissa, mutta katsomon penkkirivit kumisivat tyhjyyttään. Yleisöä ei päästetty paikalle koronaviruksen takia.

Euroviisuja pienestä pitäen seurannut viisuekspertti Anna Muurinen huomauttaa, että Euroviisut massatapahtumana on suhteellisen uusi asia. Ensisijaisesti kyseessä on televisiotapahtuma, ja Euroviisuista alkoi muotoutua yleisötapahtuma vasta vuonna 2000, kun Ruotsi järjesti laulukilpailun Globenissa.

– Sitä ennen Euroviisuja järjestettiin esimerkiksi tv-studioissa tai teattereissa, Muurinen kertoo.

Euroviisut on järjestetty Muurisen mukaan aiemminkin ilman yleisöä. Esimerkiksi Jerusalemissa vuonna 1999 yleisöä ei otettu turvallisuussyistä seuraamaan viisuesityksiä.

– Tällä tiedolla luulen, ettei Euroviisuja peruta. Jos on koronavaara, järjestetään ne vain ilman yleisöä kuten ennen, Muurinen arvelee.

– Ukraina voitti Euroviisut vuonna 2004, ja se (viisut) järjestettiin seuraavana vuonna Kiovassa oranssista vallankumouksesta huolimatta. Se vedettiin läpi kuten pitikin, vaikka vallankumousliikehdintä jatkui vielä 2005, hän lisää.

"Mitään virallista ei ole tiedossamme"

Euroviisujen viestinnästä vastattiin STT:lle viime viikon lopulla, että koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista ei anneta nyt haastattelua. Viestinnästä kuitenkin lähetettiin viimeisin tiedote aiheesta.

– Euroopan yleisradiounioni (Ebu) tarkkailee koronaviruksen leviämistä tarkasti ja tekee tarpeelliset terveys- ja turvatoimet WHO:n (Maailman terveysjärjestö) ja kansallisten viranomaisten ohjeistusten mukaan.

Tiedotteen mukaan koronaviruksen kehityskulun tarkkailua Euroopassa jatketaan. Lisäksi tämän vuoden Euroviisujen järjestäjätahojen kanssa selvitetään "useita mahdollisia toimintasuunnitelmia".

– On kuitenkin liian aikaista kommentoida näitä skenaarioita, koska ne riippuvat tulevien kuukausien kehityskulusta. Tällä hetkellä etenemme Rotterdamin tapahtuman suunnittelussa ja toimimme yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, tiedotteessa kerrotaan.

Ylen Uuden musiikin kilpailun (UMK) tuottaja Anssi Autio puolestaan kertoi viime viikon lopulla sähköpostitse, ettei Ebun taholta ole tullut heille ohjeistuksia koronaviruksen vuoksi.

Onko tällä hetkellä viitteitä siitä, että Euroviisut voisivat peruuntua covid-19:n takia?

– Joitain tuon kaltaisia huhuja on ilmeisesti ollut liikkeellä, mutta mitään virallista ei ole meidän tiedossamme, Autio kertoi sähköpostitse.

Autio ei ollut myöskään kuullut minkäänlaisia virallisia suunnitelmia Euroviisujen vaihtoehtoisista järjestämistavoista.

– Kaikenlaisia vaihtoehtoisia tapoja on varmaankin mietitty erilaisilla kokoonpanoilla. Eräs mielenkiintoinen epävirallinen idea oli, että jokainen maa järjestäisi oman esityksensä kotimaassaan esimerkiksi tv-studiolla, ja se lähetettäisiin suorana lähetyksenä osaksi show'ta, joka koostettaisiin jossain maassa yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi.

– Mutta korostan, että tämä on vain yksi aamiaispöydässä kuultu heitto eikä missään nimessä virallinen idea, Autio viestittää.

Aution mukaan osallistujamaiden yleisradioilla ei ole erillistä kokousta koronavirukseen liittyen, mutta aihetta käsitellään tämän viikon kokouksessa "muiden asioiden lisäksi".

Hollannissa koronavirustartunta todettu yli 260 ihmisellä

Hollannin Rotterdamissa on peruttu jo yksi iso tapahtuma koronaviruksen vuoksi, kertoo muun muassa NL Times. Järjestäjät peruivat World Port Boxing -tapahtuman, joka oli määrä pitää 4. huhtikuuta.

Hollannin terveysviranomaisten sunnuntaina julkaisemien tietojen mukaan maassa on todettu yli 260 koronavirustartuntaa. Lisäksi kolmen ihmisen kerrottiin kuolleen koronavirukseen.