Voivatko miehet huonosti maailman onnellisimmassa maassa? Miesten vuoron sisarteos Miehiä ja poikia perkaa ongelman syitä

Miksi suomalainen mies kuolee kuusi vuotta aikaisemmin kuin suomalainen nainen? Jos olisin joskus isoisäiässä, ehtisinkö nähdä lapsenlapseni ylioppilasjuhlat? Tai edes syntymän? Nämä kysymykset siivittivät palkitun dokumenttiohjaaja Joonas Berghällin jälleen tutkimusmatkalle suomalaisen miehen maailmaan, kohti uutta dokumenttielokuvaa Miehiä ja poikia. Berghällin Miesten vuoro liikutti yhdeksän vuotta sitten katsojia ympäri Suomea, mutta ohjaaja halusi enemmän.

– Miehen muotti on Suomessa todella ahdistava. Se sopii todellisuudessa hyvin harvalle. Ajattelin, että yhdeksässä vuodessa muutosta olisi tapahtunut, mutta niin ei valitettavasti ollut käynyt. Oli aika tehdä jotain, Berghäll kertoo Jyväskylän Finnkinon kutossalissa pressinäytöksen jälkeen.

Ihmiset ovat valuneet hiljakseen ulos. Salin eturivissä istuu enää kaksi miestä, ohjaaja ja toimittaja.

Elokuva esittää seitsemän tarinaa rakkaudesta. Ensimmäistä kertaa myös ohjaaja itse asettautuu linssin toiselle puolelle ja kertoo tarinansa kameran edessä kolhuja karsastamatta.

– Se oli täysin sattumankauppaa. Rahoittajien pyynnöstä kirjoitin lisää sisältöä, ja päätin kertoa vaihteeksi itsestäni.

Rahoittaja ja dramaturgi innostuivat ohjaajan tarinasta siinä määrin, että siitä rakennettiin koko elokuvaa kasassa pitävä selkäranka. Muiden miesten tarinat on rytmitetty elokuvassa Berghällin oman elämäntarinan tahtiin.

– Halusin nostaa esiin syitä suomalaisen miehen ennenaikaiselle kuolemalle. Niitä ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, alkoholismi ja yksinäisyys. Puhutaan jutuista, joita on varmasti jokaisen lähipiirissä joskus koettu.

Miesten vuorossa miehet puhuivat toisilleen saunassa, eikä peiteltävää ollut fyysisesti saatikka henkisesti. Miehiä ja poikia -dokumentissa ei lauteille enää istahdeta, vaikka kyyneleitä ja sielua riipaisevia tarinoita koetaan edelleen yhtä läheltä. Mutta miten suomalainen mies saadaan avaamaan sydämensä, etenkin kameran edessä?

– Voisinpa nyt vetäistä täältä takin taskusta jonkun härvelin, jonka voin vakuuttaa paljastavan sisäänpäin kääntyneimmänkin jäärän traumat, Berghäll sanoo syvän naurun saattelemana.

Sitten hymy hieman laskeutuu.

– Äiti toitotti joka päivä, joka kuukausi ja joka vuosi, että kaikki ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia. Minulla oli hullu kiinnostus ihmiseen kuin ihmiseen, ja äiti opetti arvostamaan ketä tahansa. Siitä taisi syntyä aika hyvä soppa.

Berghällin äidin kuolema on ensimmäinen asia, mistä mies puhuu uuden dokumenttielokuvansa ensimmäisessä kohtauksessa. Se on lähtölaukaus. Se on nälkäisen ohjaajan motivaatio. Se on hätähuuto.

– Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat maamme suurimpia uhkia. Jos ihmisellä olisi vaikkapa edes yksi harrastus tai ystävä, voisi se pelastaa todella monta ihmiskohtaloa.

Berghäll toivoo, että Miehiä ja poikia -dokumentin kautta ihmiset kokisivat miesten tasa-arvon uudesta näkökulmasta. Mikäli elokuva saa tarpeeksi katsojia, on tuotantoyhtiö suunnitellut laittavansa ohjaajan reissun päälle.

– Ollaan pyöritelty mahdollista kiertuetta, jossa tapaisimme miehiä kouluissa, vankiloissa ja sairaaloissa ympäri Suomea. Olisi tärkeä päästä näkemään ihmisten tarinoita läheltä, sillä silloin ne vasta oikeasti voi ymmärtää.

Katso Miehiä ja poikia -elokuvan traileri löytyy myös Youtubesta.