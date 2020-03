Vuoden 2019 kaunein kirja näyttää tältä

Vuoden 2019 kauneimmaksi kirjaksi on valittu Sakari Piipon Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä (Kustannusosakeyhtiö Kosmos). Kirjan ulkoasun on suunnitellut Anna-Mari Tenhunen. Suomen kirjataiteen komitean raati oli valinnasta yksimielinen. Kilpailuun lähetettiin 204 kirjaa, joista Kauneimmat kirjat 2019 -kokoelmaan valittiin 29 teosta. Ne osallistuvat Best Book Design from all over the World -kilpailuun ja kiertävät näyttelyissä Suomessa ja kolmessa Euroopan maassa.

Kaikki palkitut kilpailun verkkosivulla: www.kauneimmatkirjat.fi