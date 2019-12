Vuoden Emma-ehdokkaat julkaistiin, eniten ehdokkuuksia JVG:lle, Maustetytöillä vain yksi

Musiikkialan vuoden 2019 Emma-ehdokkaat on julkaistu. Eniten ehdokkuuksia on JVG:llä, joka kilpailee kuudessa eri kategoriassa. Viidessä eri kategoriassa ehdokkuudet on Chisulla, Gettomasalla, Ellinooralla ja Lauri Tähkällä.

Näkyvän nousun tänä vuonna tehnyt yhtye Maustetytöt on ehdokkaana vain Kriitikon valinta -sarjassa. Emma-gaalan 24 jäsenen raati sen sijaan jätti valitsematta Maustetytöt mukaan kaikissa kategorioissa, joiden ehdokkaat se valitsi. Rumba-lehti kertoi pari viikkoa sitten, että Emma-raati raakkasi yhtyeen ehdokkuuksien ulkopuolelle rasismisyytösten vuoksi.

Maustetyttöjen ensimmäisen singlen varhaisessa versiossa oli käytetty mustista halventavaa ja rasistista nimitystä. Kun tästä huomautettiin, yhtye pyysi asiaa useaan kertaan anteeksi ja vaihtoi tilalle toisen sanan Tein kai lottorivini väärin -kappaleen levytettyyn versioon.

Emma-palkintokategorioita on parikymmentä. Ehdokkaaksi päästäkseen on pitänyt julkaista vähintään kolme kappaletta tai albumi kuluneen vuoden aikana. Vuoden biisi sekä vuoden video -kategorioihin riittää poikkeuksellisesti yhden kappaleen julkaisu.

Emma-voittajat kerrotaan 8. helmikuuta järjestettävässä Emma-gaalassa.