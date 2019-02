Vuoden laulun Grammy-palkinnon on voittanut Childish Gambinon This Is America

Vuoden laulun Grammy-palkinnon on voittanut Childish Gambino kappaleellaan This Is America. Kappale kertoo videon avulla väkivallasta ja rasismista Yhdysvalloissa.

Grammy-palkintogaala on parhaillaan käynnissä Los Angelesissa. Palkintosarjoja on useita, joista arvostetuimpia ovat vuoden albumi, vuoden levytys, vuoden laulu sekä paras uusi artisti.

Childish Gambino -artistinimen takana on yhdysvaltalaislaulaja ja näyttelijä Donald Glover. Aiemmin sunnuntaina hänet palkittiin jo parhaan musiikkivideon ja parhaan rap-/lauluesiintymisen Grammyilla.

Järjestäjien mukaan Glover kieltäytyi esiintymiskutsusta palkintogaalassa eikä ollut paikalla ottamassa vastaan palkintojaan.

This Is America -kappale keräsi yli 35 miljoonaa YouTube-katsojaa vain kahdessa päivässä viime keväänä. Musiikkivideon julkistaminen herätti sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua mustien kohtelusta ja joukkoampumisista Yhdysvalloissa.

Lady Gagalle useita palkintoja

Yhdysvaltalaislaulaja Lady Gaga ja näyttelijä Bradley Cooper palkittiin Grammy-gaalassa parhaana pop duona kappaleella Shallow. Romanttisessa musiikkielokuvassa A Star Is Born kuultu Shallow kilpaili myös vuoden laulun tittelistä. Lady Gaga nappasi palkintoja jo varsinaista gaalaa edeltävässä seremoniassa.

Tänä vuonna naisehdokkaat ovat kahmineet ehdokkuuksia tärkeimmissä palkintosarjoissa. Viime vuonna naisehdokkaiden vähäinen määrä herätti huomiota.

Grammyt jaetaan 61. kerran. Palkinnot jakaa yhdysvaltalainen musiikkiammattilaisten The Recording Academy -yhdistys.

Palkintojuhlan juontaa tällä kertaa yhdysvaltalaislaulaja Alicia Keys.