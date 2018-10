Waltteri Torikalta ja Jyväskylä Sinfonialta joululevy

Waltteri Torikalta ja Jyväskylä Sinfonialta ilmestyy marraskuussa joululevy.

Sydämeni joulu on äänitetty Laukaan kirkossa ja sisältää yhdeksän kappaletta. Suurin osa on jouluklassikoita, lisäksi mukana on kaksi uutta laulua sekä Torikan uusi käännös I’ll Be Home for Christmas -kappaleeseen.

Ei mitään hätää -laulun Torikka esittää duettona Kaija Koon kanssa.

Kotimaisten nimien lisäksi laulujen sovittajana on brittiläinen James Sherlock, joka on työskennellyt muun muassa laulaja Shirley Basseyn kanssa.

23.11. ilmestyvä Sydämeni joulu on ooppera- ja konserttilaulaja Waltteri Torikan ensimmäinen joululevy. Tuottajana on Janne Huttunen ja kapellimestarina Ville Matvejeff.

Torikka ja Jyväskylä Sinfonia ovat aiemmin tehneet yhdessä kaksi albumia.