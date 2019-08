Woodstockin legendaarisesta rockfestivaalista 50 vuotta

Hippiliikkeen huippukohtana pidetystä Woodstockin rockfestivaalista on kulunut tasan 50 vuotta. Legendaarisella festivaalilla esiintyivät muiden muassa Jimi Hendrix, Santana, Janis Joplin, Jefferson Airplane ja The Who.

Woodstock järjestettiin 15.–18. elokuuta vuonna 1969 Bethelin pikkukaupungissa Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa.

Juhlavuoden kunniaksi oli suunnitteilla täksi kesäksi Woodstock 50 -festivaali, jossa oli kunnianhimoinen artistikattaus. Hanke kuitenkin kaatui.