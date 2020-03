Woody Allenista tuli ei-toivottu henkilö

Woody Allenin uusinta elokuvaa A Rainy Day in New York ei tuoda Suomessa elokuvateattereihin. Päätös on tehty viikkoja ennen koronaviruksen aiheuttamia toimenpiteitä. Levittäjän ratkaisu on poikkeuksellinen, jos katsotaan Allenin, 84, uraa ja suosiota.

A Rainy Day in New York ei päässyt valkokankaille muissakaan Pohjoismaissa eikä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Ruotsissa se on peräti 16 vuoteen ensimmäinen Allen-elokuva, jota ei nähdä elokuvateattereissa. Tuottelias ohjaaja oli tähän teokseensa asti saanut joka vuosi uuden elokuvan valmiiksi vuodesta 1981 alkaen.

Valkokangaslevitys on elokuvien jakelun tuottavin vaihe, josta luovutaan vain, jos sen markkinointi- ja jakelukustannukset arvioidaan liian suuriksi suhteessa lipunmyyntiin.

Elokuvan Pohjoismaiden oikeudet omistaa Scanbox Entertainment . Scanboxin Tanskan pääkonttorin tiedotteen mukaan jo elokuvaa hankittaessa päätettiin, ettei sitä tuoda valkokankaille.

Allenin vaikeudet julkaisijoiden ja jakelijoiden kanssa eivät rajoitu elokuviin. Yhdysvalloissa Hachette -kustantamon piti julkaista Allenin muistelmateos Apropos of Nothing huhtikuussa. Kun kustannuspäätös sai negatiivista huomiota, Hachette ilmoitti toissa viikolla, ettei se julkaisekaan kirjaa.

Taustalla on Allenin mainehaitta. Alleniin kohdistuneet syytökset adoptiotyttärensä seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuonna 1992 ovat nousseet viime vuosien metoo-keskustelun myötä uudelleen esiin. Ohjaaja on kiistänyt syytökset.

Näyttelijätkin perääntyivät

A Rainy Day in New York kuvattiin syksyllä 2017. Sen rahoittanut Amazon Studios irrottautui Allenin kanssa solmimastaan sopimuksesta perustelunaan elokuvan levittämisen mahdottomuus. Kun asia meni oikeuteen, Amazon perusteli ongelman liittyvän Allenin lausuntoihin metoo-liikkeestä.

Varsinainen ongelma ovat tapahtumat Allenin ja hän adoptiotyttärensä Dylan Farrow’n välillä. Allenin mukaan syytökset olivat hänen entisen vaimonsa Mia Farrow’n kosto. Viranomaiset tutkivat asiaa heti vuonna 1992 ja pitivät syytöksiä perättöminä.

Syksyllä 2017 levinneen, sukupuolittunutta vallan väärinkäyttöä vastustavan metoo-liikkeen myötä syytökset nousivat uudelleen esille. Dylan Farrow julkaisi oman näkemyksensä aiheesta.

A Rainy Day in New Yorkin näyttelijöistä Timothee Chalamet ilmoitti jo tammikuussa 2018 antavansa elokuvasta saamansa palkkion hyväntekeväisyyteen. Elokuvassa esiintyvät Selena Gomez ja Rebecca Hall myös ilmaisivat sanoutuvansa teoksesta irti jo ennen sen valmistumista.

Näyttelijöistä Jude Law taas on lausunnoissaan asettunut Allenin puolelle ja pahoitellut levitysten peruuntumista.

Muistelmilla ei kustantajaa

Muistelmateoksen Apropos of Nothing mahdollisesta julkaisusta uudella kustantamolla ei ole vielä tietoa. Allenin vaikeuksista löytää kustantajaa kerrottiin jo viime keväänä ennen kuin Hachette tarttui tilaisuuteen.

Allen ei enää löydä Yhdysvalloista tunnettuja rahoittajia elokuvilleenkaan. A Rainy Day in New Yorkin jälkeen hän on kuitenkin kuvannut Espanjassa elokuvan, jonka odotetaan saavan maailmanensi-iltansa syksyllä.

Rifkin’s Festivalin pääosissa nähdään Christoph Waltz ja Gina Gershon. Rahoitus on pääasiassa Euroopasta. Ranskassa Allen vetää yhä. A Rainy Day in New York sai siellä teatterilevityksen viime vuoden lopulla ja keräsi yli 450 000 katsojaa.

Suomessa elokuva saapuu suoratoistopalveluihin tällä ja ensi viikolla.