Yläkaupungin yö -festivaali on käynnissä — aurinkoinen sää suosii jo 27. kertaa järjestettävää tapahtumaa

Yläkaupungin yö -kulttuuritapahtuma on parhaillaan käynnissä Jyväskylässä. Jo 27. kertaa vietettävän ilmaisfestivaalin ohjelmassa on noin 220 erillistä ohjelmanumeroa. Mukana on muun muassa tanssia, teatteria, puheohjelmaa, pelejä, liikuntaa, lastenohjelmaa, erilaisia työpajoja ja eritoten runsas valikoima erilaisia konsertteja.

Tänä vuonna festivaalin erikoispiirre on yhteistyö Jyväskylässä viikonloppuna järjestettävän Kirkkopäivät-tapahtuman kanssa. Yläkaupungilla nähdään runsaasti Kirkkopäivien järjestämää ohjelmaa, muun muassa keskustelutilaisuuksia Yliopiston päärakennuksessa.

Viime vuosien kokemusten perusteella Yläkaupungiin yössä vierailee tänäkin vuonna jopa 20000–30000 kävijää. Suurta väkimäärää sopii odottaa senkin vuoksi, että lauantaina on kevään toistaiseksi lämpimin päivä.