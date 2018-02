Ylen radiokanava vastaa taas Marko Ahosen kritiikkiin: "YleX on monipuolinen musiikkimedia"

Radiokanava YleX:n ohjelmapäällikkö Hanne Kautto on vastannut Keskisuomalaisen tv-kriitikon Marko Ahosen 6. helmikuuta julkaistuun kolumniin.

Ahonen kirjoitti kolumnissaan muun muassa, että ohjelmistoaan uudistanut YleX ei edelleenkään usko nuorison olevan kiinnostunut mistään muusta kuin musiikista ja kevyestä puheesta.

Lue Kauton vastaus kokonaisuudessaan alta:

"YleX on monipuolinen musiikkimedia, joka on läsnä siellä missä nuoret ovat



Marko Ahonen kirjoitti kolumnissaan (Nuoriso, äla ota sitä vakavasti 6.2.2018) YleX-kanavasta ja sen ohjelmatarjonnasta. Ahonen toteaa YleX:n uskovan, ettei nuori yleisö ole kiinnostunut muusta kuin musiikista ja “höpötyksestä”.



YleX on monipuolinen toimitus, jonka tavoitteena on olla Suomen seuratuin musiikkimedia. Tekemistämme ohjaa yleisön tavoittavuus ja sisällön merkityksellisyys.



Ahonen toteaa YleX:n jumittuneen 1980-luvulle, mutta kuitenkin toivoo meiltä “perinteisesti toimitettuja” ohjelmia. Me koemme, että YleX:n paikka on olla siellä, missä nuori yleisö on – heidän ehdoillaan. Kaikki päätökset tehdään nuori yleisö mielessä ja toteutamme brändiämme radion lisäksi verkossa, tapahtumissa ja kolmansien osapuolien alustoilla. Nuorten median käyttö on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Seuraamme herkeämättä muutoksia.

Musiikki on nuorille tärkeä kiinnostuksen kohde, ja musiikkimediana YleX:lle tärkeä arvo on auttaa yleisöä ja uusia musiikkilahjakkuuksia löytämään toisensa. Esittelemme musiikkia ja artisteja audion lisäksi myös verkkojournalismin ja videotuotantojen kautta.

Jotain tekemisemme laadusta kertoo se, että voitimme syksyllä Industry Awards -gaalassa sekä Vuoden musiikkimedia- että Vuoden toimittaja (Anne Lainto) -palkinnot.

Tarjoilemme yleisöllemme viikossa 32 tuntia musiikin erikoisohjelmia. Musiikkiohjelmien lisäksi ohjelmistossamme on viihteellisempiä lähetysvirtaohjelmia, kuten erittäin suosittu YleX Aamu, sekä valtakunnallisen radion ainoa nuorille suunnattu päivittäinen ajankohtaisohjelma YleX Etusivu.

Ohjelmamme ovat kuunneltavissa Yle Areenasta, kun se yleisölle parhaaksi sopii, mutta niille on paikkansa myös FM-taajuudella. Julkaisemme sisältöä myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa, joihin tulemme tänä vuonna lisäämään tuotantoa muun muassa podcastien ja short form -videoiden myötä."

Kyseessä on jo toinen kerta, kun YleX ja Ahonen käyvät sananvaihtoa kanavan ohjelmistosta ja tyylistä. Aiemmin Ahonen kirjoitti aiheesta viime heinäkuussa. Tuolloin kirjoitus poiki vastauksen YleX:n vastaavalta tuottajalta Vera Zotowilta.