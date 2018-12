Yllättävä rahasto turvaa Keuruun kaupungin Einari Vuorela -runopalkinnon tulevaisuuden

Keuruun kaupunki perustaa rahaston, jonka varoista maksetaan Einari Vuorela -runopalkinnon jakamisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2020, 2023 ja 2026. Vapaa-ajanlautakunnan torstaina tekemä päätös mahdollistaa prosessin etenemisen niin, että rahaston ohjausryhmä järjestäytyy vuodenvaihteen jälkeen ja palkintolautakunta alkukeväästä.

Kaupungin vuonna 1997 perustama, joka kolmas vuosi jaettava palkinto myönnetään kirjailijalle ansiokkaasta suomenkielisestä runoteoksesta. Tunnustuksen arvo on 8 500 euroa, ja se on huomionosoitus myös maamme runoilijoille, runolle ja kielelle.

Kaupunki on vastannut palkinnon jakamiseen liittyvistä tehtävistä ja rahoituksesta, ja paikallinen Einari Vuorelan Seura ry. on toiminut asiantuntijanaorganisaationa ja yhteistyökumppanina. Rahoituskuvioista ja palkinnon jatkuvuudesta on väännetty kättä useita kertoja.

Rahaston perustamiseen nyt saadut varat liittyvät aikanaan tutkimuksen ja kulttuurin tukemiseksi perustetun Keuruun Taloussäätiön purkamiseen. Säätiön peruspääoman lahjoitti tuolloin Keuruun Osuuspankki, ja säätiön sisälle luotiin kirjallisuusaiheisen palkinnon perustamiseksi tarkoitettu Arto Alkkiomäen rahasto. Nimensä rahasto sai Keuruun Osuuspankin pitkäaikaisen toimitusjohtajan mukaan.

Taloussäätiön purkamisen yhteydessä Arto Alkkiomäen rahaston 46 000 euron varat lahjoitetaan kaupungin käytettäväksi. Vapaa-aikasihteeri Virva Asp kertoo, ettei kaupungin puolella ole aiemmin tiedetty rahaston olemassaolosta – palkinnon jakamisen kymmenkunnaksi vuodeksi turvaava potti tuli siis täytenä yllätyksenä.

Lautakunnan päätöksen mukaan rahasto on jatkossa nimeltään Arto Alkkiomäen runopalkintorahasto. Palkinnonjakoa koordinoivaan ohjausryhmään tulee myös Keuruun Taloussäätiön edustaja.

Viimeksi runopalkinto jaettiin viime vuonna; sen sai kontiolahtelais-helsinkiläinen Olli Heikkonen kokoelmallaan Teoria kaikkein pienimmistä (Tammi 2015).