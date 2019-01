Yritysjohdon tähtikonsultti myöntää olleensa umpisurkea pomo: "Kun kohtasin entisen alaiseni, laskin katseeni alas"

Ruotsalainen Thomas Erikson keikkui koko viime vuoden tietokirjallisuuden myyntilistan kärjessä Suomessa. Esimerkiksi Lahdessa Eriksonin kirjoittama Idiootit ympärilläni oli koko vuoden kolmanneksi myydyin teos.

Ei siis ole suuren suuri ihme, että Erikson on täällä taas. Tällä kerralla hänellä on tuomisinaan Kehnot pomot ympärilläni -teos (Atena), joka jatkaa hänen aiemmista kirjoistaan tuttua väriluokittelua.

Erikson jakaa ihmiset käyttäytymisen perusteella neljään pääväriin. Tällä kerralla hän soveltaa värisuoraansa työelämään. Tarkoituksena on opettaa ”erivärisiä” johtajia ja alaisia tulemaan toimeen keskenään.

– Sehän ei ole aina aivan yksinkertaista, sillä hyvä johtajuus on ennen kaikkea hyvää kommunikointia, Helsingissä vieraileva Erikson tiivistää.

Eriksonin mukaan punaiset ihmiset ovat työpaikalla päämäärätietoisia suorittajia, keltaiset haluavat että kaikilla on hauskaa, vihreät karttavat konflikteja ja muutoksia, kun taas siniset ovat asiaosaajia, jotka takertuvat sääntöihin. Nelikenttää rajaavat ulottuvuudet ekstrovertti–introvertti sekä asiakeskeinen–ihmissuhdekeskeinen.

Yleensä ihmisellä on Eriksonin mukaan kaksi pääväriä, jotka dominoivat hänen käyttäytymistään. Kun Erikson tapaa uusia ihmisiä, hän pystyy arvioimaan yleensä muutamassa minuutissa, mitä värejä kyseinen ihminen edustaa.

– Tietysti olen joskus väärässä, sillä ihmiset ottavat erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa erilaisia rooleja, hän myöntää.

Perusteellisemman analyysin tekeminen vie tunteja. Väriskaalaa hämärtää se, että hallitsevien käyttäytymismallien lisäksi ihmistä ohjaavat aina myös erilaiset motivaatiotekijät.

– 88,5 prosenttia analysoiduista on sitä mieltä, että luokittelu osui oikeaan. Skeptisimmin siihen suhtautuvat yleensä siniset, parikymmentä vuotta yritysjohdon konsulttina ja valmentajana työskennellyt Erikson tietää.

Ihmisen ”ominaisväri” syntyy geeniperimästä ja ympäristön vaikutuksesta.

– Suhteessa 45 ja 45 prosenttia. Loput kymmenen prosenttia johtuu tuntemattomista tekijöistä, Erikson kertoo.

Väriluokittelu ei ole Eriksonin omaa keksintöä vaan se perustuu DISC-profilointiin, jota kehitteli amerikkalainen psykologi William Marston jo 1920-luvulla. Erikson korostaa, että kyse ei ole tieteellisesti todistetusta teoriasta vaan melko yksinkertaisesta työkalusta, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa kommunikointia työpaikoilla.

Luontaisesti toimivia esimies–alainen-yhdistelmiä ovat hänen mukaansa sininen&vihreä sekä punainen&keltainen. Jos sen sijaan esimerkiksi sininen pomo yrittää saada keltaisista alaisistaan enemmän irti, hänen kannattaa miettiä hetki sitä, millainen ilmapiiri työpaikalla on.

Erikson myöntää olleensa itsekin nuorena umpisurkea pomo. 24-vuotiaana hän sai johdettavakseen pankissa myyntitiimin, luuli olevansa suurikin Messias ja keskittyi lähinnä management by perkele -tyyppiseen äyskimiseen.

– Se hävettää yhä niin paljon, että kun tapasin yhden entisistä alaisistani Tukholmassa pari vuotta sitten, laskin katseeni, jotta hän ei olisi huomannut minua. Ja aikaa oli sentään kulunut 25 vuotta!

Eriksonin mielestä työpaikoilla tehdään usein virhe jo siinä, että rekrytoinnissa suositaan vain tietyntyyppisiä henkilöitä. Koska erilailla virittyneet ihmiset ovat hyviä hoksaamaan eri asioita, parasta olisi, että edustettuina olisivat tasapuolisesti kaikki värit.

– Me ihmiset täydennämme toisiamme. Parhailla johtajilla on kuitenkin yleensä myös paras itsetunto. Tai ainakin he ovat halukkaita oppimaan itsestään lisää.

Periaatteessa kenestä tahansa voi tulla hyvä johtaja, mutta mitä korkeammalle pomoportaassa mennään, sitä todennäköisempää on, että johtajanpallilla istuu punainen ihminen. Erikson sanoo haaveilevansa siitä, että pääsisi vielä joskus tekemään profiilin Donald Trumpista.

– Jos pitäisi arvata, sanoisin, että hän on hyvin punainen ihminen, jonka motiivit ovat vahvasti individualistisia, jopa narsistisia.

Suomea peittää Eriksonin mukaan suuri viltti, jonka päävärit ovat sininen ja punainen. Ruotsissa kansallisesti hallitseva väri on vihreä, Saksassa sininen ja USA:ssa keltainen.

– Nämä ovat tietysti karkeita yleistyksiä, hän muistuttaa.

Kaikkia Eriksonin värikirjat eivät ole vakuuttaneet. Hän myöntää saavansa paljon kriittistä palautetta, mutta arvelee sen johtuvan ennen kaikkea siitä, että hänen kirjojaan on myyty pelkästään Ruotsissa noin 750 000 kappaletta.

– En halua kehuskella, mutta niin se vain on. Tietysti ihmisen psyyke on hyvin monimutkainen asia, enkä missään nimessä halua väittää, että tämä olisi koko totuus asiasta.

Toisaalta paljon tulee myös sitä palautetta, jonka mukaan Erikson on saanut 30 vuotta toisilleen mököttäneet sukulaiset jälleen puhumaan keskenään tai lähentänyt toisistaan erkaantuneita puolisoita.

– Sain pari vuotta sitten kutsun erään tällaisen pariskunnan häihin. He olivat eroamassa ennen kuin lukivat Idiootit ympärilläni -kirjani. Se oli todella liikuttavaa.