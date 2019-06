Apua, juhlat tulossa! Mitä päälle? Käy ensin läpi huivivarastosi!

Juhlat tulossa, mutta ei mitään päällepantavaa. Älä huoli, vaan käy ensin läpi huivivarastosi. Sopivalla huivilla saat uudistettua vanhankin asun. Ja vaikkei omasta kaapista sopivan kokoista tai väristä huivia löydy, ei uuden osto paljon kukkaroa kevennä.

Et osaa sitoa huivia kauniisti? Sekään ei ole ongelma tänä kesänä.

– Huivi sidotaan rennosti. Solmut saavat näkyä eikä haittaa, vaikka huivin päät roikkuvat eri pituisina, sanoo stailisti ja Fashion Unitin toimitusjohtaja Johanna Soilu ja näyttää, miten isosta neliskanttisesta huivista saa ponchomaisen boleron solmimalla huivin reunat käsivarsien alta.

Yhdestä ja samasta huivista voi kokeilla useita erilaisia malleja: rusetiksi toiselle olkapäälle, jolloin huivin toinen pää peittää toisen käsivarren. Tai kieputtaen huivin nyöriksi ja solmien useita solmuja lettimäiseksi nauhaksi eteen. Trendikäs sitomistyyli on nyt myös niin sanottu partiotyyli, jossa kapeaksi taiteltu huivi solmitaan alas eteen.

Lentoemotyyliä edustaa silkkihuivi kaulalla. Siinäkään ei haittaa, vaikka solmu näkyy edessä tai sivustalla.

Vanhan ajan eleganssi syntyy, kun silkkihuivilla suojataan hiukset ja solmitaan huivi leuan alta löysästi.

Kaikkein muodikkainta on käyttää pitkää huivia vyönä juhlamekossa tai vaikka housujen vyölenkeissä, arkenakin. Johanna Soilun mukaan punainen on tehnyt yllätyspaluun muotikentälle. Myös keltainen on ollut kevään ja kesän uutuusvärinä.

Asukokonaisuus on kaunis, kun mukana on sekä kuviollista että yksiväristä kuosia – jos leninki on yksivärinen, huivissa on kuviota ja toisin päin.

Huivi toimii tehokkaana katseenvangitsijana. Siis kun valitsee juhlamekon somisteeksi näyttävän huivin, ei tarvitse isoja koruja eikä muita asusteita. Huivi riittää.

Kuvien tuotteet: Halonen. Mallina Mette, Fashion Unitin mallitoimisto

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.