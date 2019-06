Keski-Suomen metsät, suot ja lammet tarjoavat luontoelämyksiä jokaiseen makuun – katso kuusi tärppiä

Saarijärvellä, Karstulassa, Kyyjärvellä ja Perhossa on monenlaisia retkikohteita luonnon ystäville. Patikkapolkujen lisäksi kannattaa lähteä liikkumaan myös vesille seudun lukuisille järville ja joille esimerkiksi soutuveneellä tai kanootilla.

Tässä on muutamia vinkkejä suosituista kohteista.

1. Pyhä-Häkin ja Salamajärven kansallispuistot

Pyhä-Häkin kansallispuisto Saarijärvellä tunnetaan erityisesti satoja vuosia vanhoista kilpikaarnaisista männyistä ja keloista.

Salamajärven kansallispuistossa Perhon, Kivijärven ja Kinnulan rajamailla on runsaasti soita ja metsäinen aarnialue. Siellä voi hyvällä onnella nähdä metsäpeuroja.

Molemmissa puistoissa on eri pituisia retkireittejä.

2. Kulhanvuori

Kulhanvuoren alueella Saarijärven Konttimäen kylän suunnalla on jyrkkärinteisen Kulhanvuoren lisäksi harjuja sekä louhikkoinen Syvänojan rotko, jossa voi olla jäätä vielä alkukesälläkin. Lammen läheisyydessä on majavien järsimiä puita.

3. Kirkkovuori

Karstulan Kirkkovuorelle johtaa tasainen leveä polku. Perillä kannattaa vielä kavuta portaat yli 20-metriseen hirsitorniin, josta avautuvat hulppeat maisemat Pääjärvelle ja Karstulan keskustaan. Tornin juurella on laavu ja luontokirkko.

4. Kilpisuo

Lähes 250 hehtaarin Kilpisuo Karstulan Kimingillä rauhoitettiin maanomistajien hakemuksesta vuonna 1980. Suoluontoa voi ihailla siellä noin 1,2 kilometrin pituiselta luontopolulta, joka on rakennettu pitkospuista. Polun päässä on lintutorni.

5. Julmat lammit

Julmien lampien luonnonsuojelualueella on jylhiä rotkolampia, joiden ympärillä kulkee kolmen kilometrin pituinen reitti. Julman lammit on osa laajempaa Runebergin polkua, joka kiertää Kolkanlahden maastossa. Yhden lammen rannalla on nuotiokatos ja uimapaikka.

6. Melontareittejä koskissa ja järvillä

Melontaretkiä Saarijärven seudulla voi tehdä 80 kilometrin pituisella koskireitillä Kyyjärveltä Saarijärvelle. Siihen kuuluu järvi- ja jokiosuuksia sekä 22 koskea. Järvimelojille Saarijärvellä on hieno mahdollisuus seitsemän järveä kiertävään ympyrälenkkiin.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.