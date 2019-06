Kolmekymppinen Teatteri Eurooppa Neljä hauskuttaa syntymisellään

Akkuporakone sirahtelee ja alumiinitikkaat valittavat. Kookas mies kiinnittää ruuveilla kesäteatterimainosta isoon tienvarsitauluun Kartano Kievarin pihalla Äänekoskella.

Ville-Matti Laine aloitti teatteriuransa kuuden viikon ikäisenä. Miehen ensirooli oli vaunuissa työnnettävän vauvan esittäminen Nokian työväenteatterin esityksessä Pumpulitehtaan Ulla. Vuosi oli 1975.

Kookkaaksi aikamieheksi varttunut Laine tunnetaan Viltsuna teatteri- ja muusikkoväen piirissä. Kiinnostus veti tekniikan puolelle. Hän on ollut 30-vuotiaan Teatteri Eurooppa Neljän tekniikan luottomies lähes alusta alkaen.

– Äitini oli näyttelijä ja isäni valo- ja tehostemies. Tällainen raskas omena ei kauaksi puusta putoa. Kyllä minä musiikkiopinnoissakin jätin instrumentit muille ja menin ääni- ja valopöydän taakse, sanoo TE4:n tekniikkapöydän takaa tutuksi tullut jykevä hahmo.

Ensiroolista vierähti 16 vuotta, kun mies näki Eurooppa Nelosen ensimmäiset esitykset lehtereiltä. Pari vuotta myöhemmin rockfestarilla tulisesti ääneseutulaiseen naiseen rakastunut Laine liittyi nyt 30 vuotta juhlivaan ammattilaisteatteriseurueeseen Saarijärven Kolkanlahdessa.

Tämän kesän ohjelmistossa oleva Mies, joka tiesi liikaa -näytelmä on sekava nostalgiatrippi TE4:ää pitkään seuranneille. Lisäksi se on hauska tositarina niille, jolle seurueen taival on vieraampi.

– Se kesä Kolkanlahden pappilassa oli teinipojan elämän parasta aikaa. Kun luin käsikirjoitusta läpi, niin tutulta se hauska sekoilu tuntui. Aikajanassa on toki käsikirjoittaja-ohjaajalla Kuikanniemen Matilla taiteilijan vapautta, mutta tämä on viihdyttävä ja uskomaton tositarina teatterin perustamisesta.

– Jäin silloin syksyllä 1991 vähän vielä auttelemaan, ja tässä yhä ollaan. Rakkaus tyttöön sitoi seutukunnalle ja teatterirakkaus periytyi kotoa. Tämä ammatinvalinta on siis kahden rakkauden seurausta, sanoo seurueessa pisimpään työskennellyt Laine.

Seurueen kuopus työajassa mitaten on tuottaja Kimmo Suortamo. Hänelle juhlavuoden näytelmä on kuin lyhyt oppimäärä ryhmän ytimeen.

– Historia aukesi kerralla ja kaoottisen elävänä. Samoin ymmärrän hyvin, että tämä ryhmä on erityisesti yleisön palvelija. Se tekee hauskaa ja ajatuksia herättävää kulttuuria kansantajuisesti. Seurue on osalle yleisöä kiertueporukka ja osalle kesäteatteriryhmä. Kesän tuotolla tulee elää talven yli. Tämä on ammattiteatteri, jonka palkkalistoilla on yli 10 työntekijää läpi vuoden, pohtii Suortamo.

Laine on kuin toisessa kodissaan, kun tiiviisti yhteen hitsautunut seurue menee pitkin tietä.

– Minä olen todella pitkin tietä -mies, eli tarvitsen kiertue-elämää. On erittäin palkitsevaa esiintyä syrjäkylillä. On suorastaan liikuttavaa, kuinka yleisö arvostaa paikalle tulemistamme.

– Tässä on myös nähnyt, miten maaseutu tyhjenee. Melkein kaikilla reissuilla ohitamme lakkautettuja kyläkouluja, joissa olemme esiintyneet. Kiertuetoiminnalle muutos on haastava, sanoo Laine

Näyttämöt kiertueilla vaihtelevat niin paljon, että porukan täytyy pystyä soveltamaan kokonaisuus aina tilaan. Tämä kesä tuo tutut artistit yhteen Kartano Kievariin ja kesäteatteria varta vasten rakennetulle esiintymispaikalle. Päärooleissa ovat perustajajäsen Kunto Ojansivu ja pitkään mukana olleet Satu Säävälä ja Erkki Teittinen.

– Jyri Ojansivu muuten esittää perustamisvaiheen Kuntsia, ja hän oli 2-vuotiaana oikeasti ensimmäisessä roolissaan meillä. Vuosien varrella meillä on ollut hyvin nimekkäitä vierailijoita, mutta samalla tavalla he ovat touhunneet kioskissa ja liikenteenohjauksessa. Vierailijat ovatkin sanoneet, että oli mukava kesä olla ihmisenä ryhmässä, naurahtaa Laine.

Juhlavuoden näytelmässä esiintyvät TE4:n vakiokaartista Paavo Honkimäki, Neija Välilä ja Maiju Jokinen, sekä TE4 Bändi Toni Lepistö, Antti Parviainen, Jaakko Tabell ja Kalle Saarelma. Avustajina sekä tanssijoina nähdään Tiuku Holma ja Sara Pitkänen.

Ensi-ilta on Kievarin kesäteatterissa Äänekosken Hietamalla keskiviikkona 19. kesäkuuta, ja esitykset jatkuvat elokuun alun perinteisiin yönäytöksiin.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.