Kuorevedellä juhlitaan satavuotiasta nuorisoseura Nysää

Noin sata vuotta sitten, tammikuussa 1919, oli tärkeä kokous, josta sai alkunsa Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry. Siitä käynnistyi aktiivisen seuran taival. Nykyinen nuorisoseurantalo on järjestyksessään toinen, se on rakennettu 1930 aiemmin palaneen tilalle.

Seuran puheenjohtaja Inkeri Ojanen kertoo, että satavuotisjuhlavuotta vietetään nyt monin tavoin.

– Kesäkuun lopulla on luvassa iltamat, jossa tarjolla on kevyttä ohjelmaa, ja myöhemmin on tarkoitus järjestää syysiltamat. Bingokausi puolestaan käynnistyy syksyllä erityisen juhlabingon merkeissä.

– Tänä keväänä nähtiin nuorten ilmaisukerhon esittämä Aune-näytelmä, ja jos kysyntää on, esityksiä jatketaan. Näytelmä pohjautuu Immi Hellénin romaaniin. Muutenkin pyrimme tuomaan Helléniä esiin, hän on kuitenkin ollut merkittävä kulttuuripersoonamme, Ojanen toteaa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on Nysän nimikkolähtö Jämsän raveissa heinäkuussa. Hevosystäväin­seura on alun perin ollut osa Nysää.

Myös Kuoreveden kesäteatterin näytelmä Pienen kylän arvoituksia kuuluu nuorisoseuran juhlavuoteen. Seuran perustamisesta lähtien teatteritoiminta on ollut olennainen osa toimintaa.

Tällä kertaa käsikirjoittaja Maija-Liisa Isosomppi tarjosi tekstiä suoraan teatteriin, joten kyseessä on kantaesitys.

– Pari vuotta sitten esitimme Isosompin näytelmän, jonka hän kävi katsomassa ja tykkäsi kovasti. Hän otti meihin yhteyttä ja kysyi kiinnostaisiko hänen uusi näytelmänsä. Totta kai me kiinnostuimme, sanoo ohjaaja Maili Jokinen.

Luvassa on perinteinen kevyt kesäkomedia, joka keskittyy pienen kylän elämään ja sattumuksiin. Lavalla nähdään niin konkareita kuin tuoreita kasvojakin, ja myös nuoria on ilahduttavasti innostunut mukaan.

– Harjoitukset ovat hyvässä käynnissä, ja meillä on koossa mainio porukka. Olen varma, että saamme aikaiseksi viihdyttävän ja hauskan näytelmän.

Pienen kylän arvoituksia ensi-illassa sunnuntaina 21.7. kello 18, Kuorevedentie 921, http://www.nysa.fi.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.