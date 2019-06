Mitähän juhannuksena kokkaisi? – Katso keittömestarin, kuvataiteilijan ja JYP-kiekkoilijan villeimmät nyytit kesägrilliin

Maut täydentävät toisiaan ja sulautuvat yhteen muodostaen jotakin osiaan suurempaa. Höyryävä nyytti tirisee. Tuoksu hyökkää nenään kuumana hönkäyksenä.

Grillinyytti, tuo kesän klassikko, sopii erityisen hyvin mökkiolosuhteisiin. Folioon käärittynä ainekset voi kypsentää vaikkapa avotulelle asetellulla ritilällä, eikä niitä tarvitse keihästää mustuneena nuotiosta – tai siis "käden ei tarvitse käydä grillissä kuin mateenpyytäjällä", kuten asian ilmaisee Kortteliravintola Remyn keittiömestari Riku Ruuskanen.

Mutta mitä muuta nyyttiin voi laittaa kuin iänikuiset aurajuustolla täytetyt herkkusienet? Keittiömestari Ruuskanen, kuvataiteilija Minja Revonkorpi ja JYPin hyökkääjä Jani Tuppurainen kertovat.

Riku Ruuskanen: Jos nyyttiin päästää ilmaa, grillin maku tarttuu ruokaan

Pakko se on uskoa. Huippukokit tekevät sen aina: laittavat ruokaansa kauhean köntin voita ja suolaa niin paljon, että heikompia hirvittää.

Niin tekee myös jyväskyläläinen Riku Ruuskanen kootessaan grillinyyttiä.

Suotakoon, grilliruokahan on herkutteluruokaa.

– Voi on hyvä ruoka-aine ja sellainen kesän juttu, mutta usein ajatellaan, että on perunaa ja sen lisäksi vähän voita. Itse ajattelen, että annoksessa on perunaa ja voita.

Ruuskasen suunnittelema nyytti sisältää pääasiassa kasviksia.

– Kesällä saadaan luonnosta tosi siistejä juttuja. Lihaahan saa ympäri vuoden. Suurimmat suosikkini grilliin ovat maa-artisokka, varhaisperuna ja tankoparsa, hän sanoo.

Katsoessa Ruuskasen tapaa rakentaa nyyttiään ymmärtää, että maku syntyy pienten yksityiskohtien ja valintojen seurauksena. Esimerkiksi nyytin taittelutavallakin on merkitystä. Joku rullaa sen, toinen nostaa reunat ylös ja yhdistää ne ryppyyn nyytin päälle. Ruuskanen taittelee jokaisen reunan kerrallaan.

– Näin nyytti saa vähän ilmaa, ja sinne pääsee grillin makua, kun ruoka ole omassa tyhjiössään. Vielä vähän ennen nyytin kypsymistä avaan sitä vähän lisää.

Ruuskanen myös kippaa nyyttinsä sisällön folioon niin, että sen päälle on asetettu leivinpaperi, ja sitten taittelee nyytin kiinni. Näin ruoka ei tartu pohjaan.

Minja Revonkorpi: Bataatti kypsyy perunaa nopeammin ja antaa makeutta

Kuvataiteilijan nyytti on juuri sellainen kuin voisi ajatella: värikäs ja visuaalinen. Mutta kuulemma myös herkullinen.

– Perheeni sanoi, että tämä on parasta ruokaa, mitä olen tehnyt vuosiin!

Suunnittelemaansa nyyttiin Revonkorpi valitsi bataatin, sillä se kypsyy nopeammin kuin peruna. Myös bataatin makeus sopii hänen mukaansa grilliruokaan.

Taiteilija halusi annoksensa olevan mökille sopiva, joten öljy siihen lorautetaan fetapalapurkista ja mausteet seoksesta. Näin ollen esimerkiksi mökille ei tarvitse kantaa jos jonkinlaista purnukkaa.

– Itse pidän valkosipulista, ja tämä resepti on hyvin valkosipulinen. Halutessaan kynnet voi jättää pois.

Revonkorpi grillailee kotonaan Jyväskylässä perheen kanssa. Ja jotta kenellekään ei tule liian nälkä valmiita nyyttejä odotellessa, hän pilkkoo ainekset pieniksi paloiksi.

– Sitten vain pitää muistaa ahkerasti kurkkia nyytin sisään, että ei tule ylikypsää tai jää raa'aksi. Vahtimista se vaatii – ei grillaaminen mitään ihan huoletonta hommaa ole.

Jani Tuppurainen: Liian kauan kylmässä grillissä muhinut ruoka muuttuu kumimaiseksi

Jääkiekkoilija Tuppuraisen idea kasvisnyyttiin syntyi, kun televisio-ohjelmissa nähdyt reseptit, omat sekoitukset sekä vaimon vinkit fuusioituivat. Tuloksena hunajalla makeutettu kasvisnyytti.

– Tein tätä viime viikollakin kotona kaasugrillillä. Ammattiurheilijana tulee koko talven ajan syötyä pastaa ja perunoita, ja erilaiset kasvikset jäävät silloin vähemmälle, Vaajakoskella asuva Tuppurainen kertoo.

– Olen myös yrittänyt, että ei tulisi aina grillattua perinteistä makkaraa.

Hunaja löysi tiensä reseptiin vaimon vinkkaamana. Reseptin kokeilijoita Tuppurainen kehottaa lisäämään hunajan vasta loppuvaiheessa. Silloin se antaa sopivan pienen sokerisen maun.

– Jos hunajan laittaa heti aluksi, annos menee liian tummaksi.

Grillaajan sudenkuopaksi Tuppurainen mainitsee aikaoptimismin.

– Tuntuu, että grillaushan on nopea homma, tuosta noin vaan. Valmisteluihin kannattaa kuitenkin varata aikaa. Jos ruoat laittaa kylmään grilliin, niitä tulee pidettyä siellä helposti liian kauan, ja ruoasta tulee kumimaista.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.