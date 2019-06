Pikku Gallerian Aurinkotanssi Jämsässä on viiden naisen yhteisnäyttely

– Halusin tällä kertaa jotain uutta ja erilaista, joten pyysin neljä ystävääni Jyväskylän taiteilijaseurasta mukaan näyttelyyn. Heidän teoksiaan ei ole aiemmin ollut Jämsässä esillä. He ovat kaikki pitkän linjan tekijöitä, ja ennen kaikkea hyviä tyyppejä, jämsäläinen kuvataiteilija Piippa Mutikainen pohjustaa kesän taidenäyttelyä.

Mutikaisen taidegalleria, Pikku Galleria Jämsän sataman kupeessa, viettää 16. näyttelykesäänsä. Se on vakiinnuttanut paikkansa kaupungin taidekentällä, ja ihmiset osaavat jo odottaa intiimin tilan avautumista. Tänä kesänä Mutikaisen omien töiden rinnalla nähdään Minja Revonkorven, Johanna Mäkitalon, Maarit Siltamäen ja Tiina Lempiäisen teoksia.

– Luvassa on takuulla moninainen kattaus keskisuomalaista nykytaidetta, sillä meillä kaikilla on hyvin erilainen tyyli ja toteutustapa. En tiedä vielä millaisia teoksia on tulossa, ja tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoista myös minulle.

Näyttelyn nimi Aurinkotanssi syntyi yhteisellä päätöksellä. Se viittaa luontoon, valon merkitykseen sekä liikkeeseen. Se ei ole tiukasti rajattu teema, ainoastaan eräänlainen alkuidea, jota jokainen saa toteuttaa vapaasti.

– Itse olen pohdiskellut muun muassa suhdettani valoon, tanssiin sekä intiaanien aurinkotanssiperinteeseen.

Mitä kaikkea materiaalia ja tekniikkaa kesänäyttelyssä nähdään, on vielä arvoitus. Mutikainen on ihastunut lehtikullan käyttöön, ja se on vahvasti esillä hänen teoksissaan. Tuttuun tapaan hän on lähtenyt rohkeasti yhdistelemään erilaisia materiaaleja. Eräässä veistoksessa on käytetty muun muassa vanhoja polkupyörän pinnoja.

– Löydän jatkuvasti kiehtovaa tavaraa esimerkiksi kirpputoreilta, joskus koko ajatus teoksesta syntyy nimenomaan yllättävästä materiaalista.

Aurinkotanssi-näyttelyn avajaiset ma 24.6. Näyttely Pikku Galleriassa 25.6.–14.7. Avoinna ti– su klo 12–16. www.piippamutikainen.com

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.