Rautalaiva m/s Murole toimii jämsäläisen Joensuun perheen kesäkotina – "Vesi on rauhoittava elementti, jonka avulla pääsee irti arjesta"

– Tällainen projekti kasvattaa luonnetta. Olen ”kaikki mulle heti nyt” -tyyppi. Jarkko on joutunut toppuuttelemaan, kun olen ollut hankkimassa verhoja ennen kuin laivassa on ollut edes ikkunoita, Katja nauraa.

Into rakennustöihin alkaa kasvaa kevätauringon ensimmäisten säteiden myötä. Nyt työn alla on ohjaamo.

Kaikki Murolen rautarakenteet on rakennettu Olkkolan telakalla. Sisusta on tehty pääosin itse, vaikka apua onkin tarvittu esimerkiksi putki- ja sähkötöiden tekemiseen. Laiva on eristetty uretaanilla, ja se lämpiää vesikiertoisella patterilämmityksellä.

Rakennusvuosi 1885

Historia lyhyesti: Murole on ollut Näsijärven suurin hinaaja. Se on valmistettu Tampellan konepajalla ja on toiminut Murolen höyrysahan hinaajana. Laiva on poistettu työkäytöstä 1950-luvulla, jonka jälkeen se on siirretty huvikäyttöön.

Moottori: Scania, teho, 280 hv

Polttoaine: Diesel

Matkanopeus: noin 8 solmua

Pituus: 21,97 metriä

Leveys: 5,05 metriä

Syväys: 2 metriä

Paino: noin 70 tonnia

Kulutus: noin 10 l/h