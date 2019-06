Uusia näkökulmia Keski-Suomeen – näistä näkötorneista saat upean katsauksen maakunnan maisemiin

Keskisuomalainen esittelee 12 näkötornia, joista voit ihailla Keski-Suomea.

Jutussa käytetyt osoitteet ja ajo-ohjeet ovat Google Maps-palvelun avulla kerättyjä. Jos näkötornille ei ole suoraa osoitetta, jutussa on käytetty lähimmän nimetyn tien tornille vievän risteyksen osoitetta tai näkötornille päättyvän tien nimeä.

1. Tammimäen maisematorni sijaitsee Joutsassa metsäisellä mäenlaella. Tammimäki on 241 metrin korkeudella merenpinnasta ja sen laelle rakennettu näkötorni kohoaa vielä 18 metriä korkeammalle. Tornista voi bongata maisemien lisäksi suurten lintujen muuttolentoja. Näkötornille on opastus Korpilahdentieltä (tie 610) Pappisista Harjulan tilan kohdalta. Tästä tornin juurelle on matkaa noin neljä kilometriä hiekkatietä.

Tammimäentie 350, Joutsa. Lähteet: Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys, Joutsan kunta.

2. Kuhasenmäen maisematorni 15 metriä korkea, kolmitasanteinen maisematorni seisoo 196 metriä merenpinnan yläpuolella. 1990-luvulla rakennetusta tornista on hyvät näkymät muun muassa Rutajärvelle, Suontee-järvelle ja Leivonmäen kansallispuistoon. Maisematorni sijaitsee noin 500 metriä pohjoiseen Leivonmäen kirkonkylästä Kuhasenmäentieltä erkanevan pikkutien päässä, matkapuhelintukiaseman maston vieressä.

Kuhasenmäentie 62, Joutsa (tienhaara pikkutielle). Lähde: kestavaelamantapa.fi

3. Oravivuoren torni on Maanmittaushallituksen pystyttämä kolmiomittaustorni, josta on hyvät näkymät muihin ilmansuuntiin paitsi länteen. Torni seisoo paikalla, josta Suomen kolmiomittaustoiminta on aloitettu. Tornille pääsee ajamalla Puolakan kylän jälkeen Vanhanpääntielle, jolla on parkkipaikaksi sopiva levike. Paikalla on opastekyltti, joka johdattaa matkailijan tornille johtavalle polulle. Matkaa tornille tulee noin kilometri.

Vanhanpääntie 52 (parkkipaikka). Lähde: Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys

4. Harjun Vesilinnan näkötorni lienee Keski-Suomen tunnetuin näkötorni. Harjun laella Jyväskylän keskustan kupeessa seisovasta näkötornista näkee hyvin esimerkiksi Jyväskylän keskustaan ja Jyväsjärvelle. Vesilinna valmistui vuonna 1953, jota ennen Harjulla oli puinen näkötorni. Näkötorniin pääsee ilmaiseksi aina Vesilinnassa toimivan ravintolan ollessa avoinna. Näkötornin alakerrassa on Keski-Suomen luontomuseo ja sen ympärillä Harjulla on pururata ja kävelyreittejä.

Ihantolantie 5, Jyväskylä. Lähteet: Jyväskylän yliopisto, Visit Jyväskylä

5. Kiiskilänmäen maisematorni kohoaa Multian Nikaran kylällä, keskisen ja eteläisen Suomen korkeimmalla kohdalla. Kiiskilänmäen huippu on lähes 270 metriä merenpintaa korkeammalla. Vuonna 2004 valmistunut näkötorni nostaa retkeilijän katselukorkeutta vielä noin 20 metriä. Näkötornin yhteydessä on myös kota ja laavu. Näkötornilta lähtee myös kolmen kilometrin mittainen luontopolku. Näkötornia kunnostettiin viime kesänä. Torni sijaitsee Sahrajärventien varressa ja sille on lähiseudulla opasteita. Tornin juurella on parkkipaikka autoille.

Sahrajärventie 727, Multia (tienhaara). Lähde: multiankylat.fi

6. Kaakkovuoren näkötorni sijaitsee Äänekosken ja Sumiaisen välissä Kaakkovuorella. Puiden latvojen tasolle ulottuva torni on 16 metriä korkea. Näkötornista on hyvät näkymät joka suuntaan, muun muassa Ala-Keiteleen vesialueille ja saarille. Tornille vievälle polulle on opasteet ”Laulavan mörön” -luontopolun opasteiden ohessa. Laulumäeltä Keiteleen rannalta Mörkökoskelle kulkeva luontopolku on kokonaisuudessaan 19 kilometriä pitkä. Polku on saanut nimensä juuri päätepisteidensä mukaan.

Osoite: Käänny Syvälahdentieltä Kangaslammen leirikeskuksen kohdalla oikealle, reilun 700 metrin päästä ota loiva vasen, käänny 600 metrin päästä taas vasemmalle, aja noin puoli kilometriä ja etsi tien oikealta puolelta isoa puupenkkiä ja Laulavan mörön luontopolun opasteita. Lähteet: Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys, Äänekosken kaupunki

7. Kirkkovuoren näkötorni. Lions-klubi LC Karstulan 50-vuotistaipaleen juhlistamisesta alkunsa saanut Kirkkovuoren näkötorni sijaitsee Karstulan Pääjärvenmäellä. Tornin suunnittelussa mukailtiin arkkitehti W.G. Palmqvistin vuonna 1920 piirtämän hirsisen näkötornin luonnosta. Näkötorni on verkkosivujensa mukaan tiettävästi maailman korkein hirsirunkoinen rakennus, käsittäen 100 hirsivarvia. Yli 20 metriä korkeasta näkötornista avautuu näkymä Pääjärven yli Karstulan keskustaan. Näkötorni avattiin matkailijoiden käyttöön kesäkuussa 2008. Näkötornille johtaa 350 metrin luontopolku ja sen juurella on kalliolaavu ja luontokirkko.

Kirkkovuorentie, Karstula. Lähde: kirkkovuori.fi

8. Perkausvuoren näköalatorni. Kivijärven korkeimmalle paikalle, 208 metriä korkealle Perkausvuorelle keväällä 2006 avattu näkötorni sijaitsee entisen kolmiomittaustornin paikalla. Torni soveltuu myös lintujen bongaamiseen. Paikka on entinen kyläläisten kohtaamispaikka ja sen läheistöllä on kirkkokivi. Läheiseltä metsäautotieltä tehtiin noin 300 metrin mittainen polku näköalatornille sen rakentamisen yhteydessä.

Perkaussalmentie, Kivijärvi. Lähteet: paikkalliset.fi -karttapalvelu, Kivijärven kunta

9. Vietsaaren näkötorni sijaitsee Vietsaaressa Kivijärvellä. Näköalatorni on kuusi metriä korkea ja sen huipulta näkee hyvin Kivijärven järvi- ja kangasmetsämaisemia. Tornille johtaa Vietsaarentiellä sijaitsevalta parkkipaikalta lähtevä 900 metrin mittainen raivattu metsäpolku. Näkötorni valmistui Kivijärven kunnan 130-vuotisjuhlavuonna 1998.

Vietsaarentie 235, Kivijärvi (parkkipaikka). Lähteet: paikalliset.fi -karttapalvelu, Kivijärven kunta

10. Keihärinkosken näkötorni sijaitsee Luotolansaaren korkeimmalla kohdalla Täivuoren laella. Näkötorni on 12 metriä korkea, mutta sen korkeus merenpinnasta on 177 metriä. Tornin huipulta on esteetön näkyvyys pitkälle ympäröivään maastoon ja järvimaisemaan. Näkötornille pääsee tietä pitkin. Tornin vieressä on näköalakoroke liikuntarajoitteisia varten ja alueella on WC sekä noin kilometrin mittainen luontopolku.

Luotolansaarentie 231, Viitasaari (tienhaara). Lähteet: paikalliset.fi -karttapalvelu, Viitasaaren kaupunki

11. Savivuoren näkötorni. Aivan Viitasaaren keskustan vieressä Savivuoren huipulla seisoo 1950-luvulla rakennettu näkötorni. Savivuoren huippu on 71 metrin korkeudella järven pinnasta, ja 171 metrin korkeudella meren pinnasta katsottuna. Näkötornista näkee sekä Viitasaaren keskustaan että tornia ympäröiviin järvi- ja metsämaisemiin. Näkötornissa on kesäisin kahvila. Savivuoren alueella on näkötornin lisäksi myös useita luontopolkuja sekä metsätyömuseo.

Näkötornintie, Viitasaari. Lähde: paikalliset.fi-karttapalvelu

12. Himmaanmäen näkötorni. Keuruun Riihoon, lähelle Keski-Suomen ja Pirkanmaan rajaa, valmistui kesällä 2014 noin 22-metriä korkea näkötorni. Se sijaitsee paikalla, joka on noin 180 metriä merenpintaa korkeammalla. Tornin huippu kohoaa siis yli 200 metriin merenpinnasta katsottuna. Tornialueella on myös luontopolku. Himmaanmäen näkötorni sijaitsee Matkalantiellä, johon on opasteet Riihontien varressa.

Matkalantie 159, Keuruu. Lähde: Riihonkyla.fi