Viitasaaren ja naapurikuntien kosket vetävät puoleensa kalastajia ja muitakin luontoihmisiä – katso viisi kohdetta

Viitasaaren kosket ovat maankuuluja ja suosittuja kalastuskoskia. Myös naapurikunnista Kannonkoskelta ja Kinnulasta löytyy mukavia koskikalastuskohteita.

Listasimme tähän 5 käymisen arvoista koskea ja koskireittiä. Kalastuksen lisäksi koskilta voi löytyä muutakin hupia: Kolima-Keiteleen-koskireitille on tarjolla erilaisia vesiaktiviteetteja. Useimpien koskikohteiden luona on laavuja ja makkaranpaistopaikkoja, joissa voi käydä retkeilemässä.

1 Huopanankoski, Viitasaari

Huopanankoski on Viitasaaren kuuluisin kalastuskoski. Se on myös Suomen vanhimpia ja tunnetuimpia urheilukalastuskoskia. Kirjailija J uhani Aho kalasteli siellä aikoinaan ja nykyäänkin se on monen julkkiksen kalapaikkoja, muun muassa Jasper Pääkkönen on ollut siellä vakiokävijöitä.

Kosken istukaslajeja ovat harjus sekä taimen. Luontaisia saalislajeja ovat harjus, säynävä, siika sekä taimen. Sallittuja kalastusmenetelmiä koskessa ovat heittokalastus sekä perhokalastus. Kalastus veneestä on kielletty. Lupia voi ostaa ostaluvat.fi-sivustolta.

Palveluvarustukseen kuuluvat laavu, tulipaikka, wc, majoitus kohteen rannalla. Kahvila-kioski aukeaa kesäksi juhannusviikolla.

2 Keihärinkoski, Viitasaari

Keihärinkoski sijaitsee muutaman kivenheiton päässä Huopanankoskesta keskellä Keihärinkosken kylää. Sekin on suosittu ja perinteinen kalastuskoski.

Kosken istukaslajeina ovat harjus, siika sekä taimen. Luontaisia saalislajeja ovat ahven, hauki sekä taimen. Sallittuja kalastusmenetelmiä koskessa ovat heittokalastus sekä perhokalastus. Lupia voi ostaa eräluvat.fi-sivustolta.

Palveluvarustukseen kuuluvat majoitus kohteen lähellä Koskituvassa. Siinä on kaksi majoitushuonetta, hyvin varustettu tupakeittiö ja kylpyhuone. Käytössä on myös pihasauna. Kahvilasta voi aukioloaikoina ostaa kahvia, jäätelöä ja virvokkeita sekä muita elintarvikkeita. Nuotiopaikka ja grillikatos ja vessat.

3 Kolima–Keitele-koskireitti, Viitasaari

Koskireitin varrella on neljä erillistä lupa-aluetta: Kärnänkoski, Kellankoski, Kymönkoski ja Leppäsenkoski. Metsähallitus myy luvat kolmeen ensimmäiseen esim. eräluvat.fi-sivustolla ja EräVaris Leppäsenkoskeen. EräVariksen kautta saa myös spesiaalista osakaslupia Taikinaiseen, Alakoskeen ja Sahakoskeen.

Koskireitin saalislajeja ovat harjus ja taimen. Kellankoskella sallittu vain perinteinen perhokalastus. Kärnän- ja Kymönkoskilla sallittu uistin- ja perhokalastus.

Koskilla on nuotiopaikkoja sekä laavuja kalastajien ja retkeilijöiden käyttöön. Kärnänkosken läheisyydessä Viitasaarella sijaitsee Kärnän vuokratupa. Leppäsenkosken varrella myös huvila vuokrattavissa.

Erä-Varis järjestää tilattaessa myös muuta hupia koskelle: melontaa, suppailua ja lauttakalastusta. Melomalla pääsee myös ihailemaan Karoliinan portaita ja vaikkapa kokeilemaan köysilaskeutumista.

4 Hilmonkoski, Kannonkoski

Hilmonkosken alueelle on täksi kesäksi rakennettu kaksi uutta nukkuma-aittaa. Aitoissa on sähkölämmitys ja varusteina jääkaappi. Myös pistoketolppia on lisätty asuntoautoille ja -vaunuille.

Muut palvelut kuten vessat ja pesumahdollisuus ovat läheisessä kioskirakennuksessa. Siellä on lisäksi lupamyynti. Kalastuslupia on saatavilla myös Kannonkosken keskustasta. Uutta on myös mobiililupa.

Hilmonkosken istukaslaji on taimen. Luontaisia saalislajeja ovat harjus, hauki sekä taimen. Sallittuja kalastusmenetelmiä koskessa ovat heittokalastus sekä perhokalastus. Hilmonkoskella on myös laavuja, heittolaituri ja invavarusteet.

5 Myllyjoki, Kinnula

Kinnulan Myllyjoki on rauhallinen kalastuskoski, joka on taas tälle kesälle auki. Joen Istukaslajeina ovat kirjolohi sekä taimen pienpoikas-istutuksena. Luontaisia saalislajeja ovat ahven, hauki sekä säynävä.

Myllyjoen kosket ovat jyrkkiä, lyhyitä ja erittäin kivisiä. Lohkareiden välissä on luolia, joissa kalat lymyilevät ja kokemattoman kalastajan kannattaakin pitää varansa kahlatessaan. Sallittuja kalastusmenetelmiä joessa ovat heittokalastus sekä perhokalastus. Palveluvarustukseen kuuluu neljä laavua, useita tulipaikkoja sekä useita vessoja. Lupia saa Kinnulan Parlamentista.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Lomalla-lehdessä. Pääset näköislehteen tästä.