Äänekosken Huima: Rautiaisen hiihtäjäsisaruksille menestystä!

Hiihtäjäsisarukset Petra ja Patrik Rautiainen ovat kiertäneet joulukuun alusta lähtien kisoja ympäri Suomen. Petra on jatkanut viime vuoden hienoa menestystään nyt itseään vuoden vanhempien sarjassa naiset10. Kaikissa kisoissa hän on ollut kärjessä sijoilla 1–5. Lisäksi hän on aina ollut oman ikäisissään paras. Viimeisin voitto tuli viikko sitten lauantaina Uuraisilta. Petra johtaa KristaCup-nimistä sarjakilpailua, mikä alkoi tammikuun alussa Hämeen alueella. Tässä kisassa kummina toimii itse olympiamitalisti Krista Pärmäkoski. Viime vuonna Petra voitti KristaCupin ylivoimaisesti.

Sisaruksista Patrik siirtyi tälle kaudella kilpailemaan myös vuoden itseään vanhempien sarjaan miehet14. Sarjan taso on todella kova ja vastassa on muun muassa viime vuoden SM-voittaja. Patrik on hiihtänyt loistavia hiihtoja ja oli sijoilla 2–10 ympäri Suomen. Patrik tunnetaan myös lahjakkaana SM-tason kartingkilpakuljettajana. Patrikin kilpakausi kartingissa alkaakin jo huhtikuussa.