Äänesalon Martat: Elämä on parasta itse tehtynä

Äänesalon Martat ry on äänekoskelainen marttayhdistys, joka on perustettu vuonna 1987 ja jäsenmäärä on tällä hetkellä 40.

Marttojen yhteinen strategia 2017–2019: ”Elämä on parasta itse tehtynä” innostaa tekemään, osallistumaan ja vaikuttamaan. Tänä vuonna Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen ”Hyvä arki kuuluu kaikille”.

Keväällä järjestimme lähiseudun marttojen yhteisen tutustumisretken Suomen Joogaopistolle Saarijärvelle. Mukana oli marttoja Äänesalon, Äänekosken, Liimattalan ja Uuraisten Martoista. Saimme tutustua toisiimme joogaten ja nauttien maistuvia kasvisherkkuja. Ohjaajanamme toimi Maisa Kivi, joka perehdytti marttamme joogaan... mielen ja kehon rentoutumisen maailmaan.

Jatkossa tavoitteenamme on yhdistää voimavarojamme yhä enemmän Ääneseudun ja lähikuntien marttayhdistysten kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia, kursseja, retkiä ja esimerkiksi joulutapahtumia.