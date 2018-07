Cheerleading ja cheertanssi: Jäsenmäärät kasvavat hurjaa vauhtia

Cheerleading ja cheertanssi kasvattavat jäsenmääriään Jyväskylässä. Syksyllä tarvitaan jo lisätilaa: sitä vuokrataan Seppälästä.

Jyväskyläläinen cheerleadingin ja cheertanssin erikoisseura Jaguars Spirit Athletes on toiminut vuodesta 2014 vuokratiloissa Seppälässä. Cheerleadingin harrastajamäärät kasvavat valtakunnallisesti lähes 10 %:n vuositahtia ja lajin suosio on ollut suurta myös Jyväskylässä. Syyskuusta alkaen JSA vuokraa 600 neliötä lisätilaa.

”Muutamassa vuodessa seuramme on kasvanut yli 200 jäsenellä. Tänä päivänä olemme 550 harrastajan seura”, kertoo puheenjohtaja Maiju Nurminen.

Nurmisen mukaan tarve lisätilalle on etenkin syksyä kohti akuutti. ”Ilman lisätilaa emme voi ottaa uusia harrastajia ja tulijoita on. Laji on saanut mukavasti valtakunnallista näkyvyyttä ja vähitellen se ymmärretään myös tavoitteellisena urheiluna.”

Cheerleading on extreme-laji: harjoittelu vaatii esimerkiksi turvamatot. Seura hakee mattohankintaan aktiivisesti sponsoreita ja yhteistyökumppaneita.