EKL:n Keski-Suomen piiri: Toivo ja Veikko Haarala palkittiin

EKL:n Keski-Suomen piiri ry:n syyspiirikokous pidettiin Kylpylähotelli Summassaaressa 30.11. Sääntömääräisten asioiden lisäksi tilaisuudessa huomioitiin jäseniä, jotka ovat olleet toiminnassa kauan ja tehneet pyyteetöntä vapaaehtoistyötä yhdistyksen ja koko järjestön puolesta.

Vuoden 2018 huomionosoituksen saivat veljekset Toivo (91 vuotta) ja Veikko (89 vuotta) Haarala yli 20 vuoden aktiivisesta työstä Uuraisten Eläkkeensaajat ry:n riveissä. Edelleenkin veljekset osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan toripäivien ym. toiminnan merkeissä. Veikko on ollut yhdistyksen puheenjohtaja 1996–2000 ja on vieläkin hallituksen jäsen. Veljekset ovat myös taitavia Mölkyn ja Boccian pelaajia, joka on huomattu tuloksista piirin ja yhdistyksen kilpailuissa.