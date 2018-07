Eläkeläiset: Opintomatka Varsinais-Suomeen päättyi iloiseen yhteislauluun

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta organisoi opintomatkan Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskukseen Saloon 26.–27. kesäkuuta. Matkan teemana oli eläkeläisjärjestöjen yhteistyö ja vanhuspalvelujen kehittäminen.

Lehmirannassa järjestetyssä seminaarissa Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi alusti keskustelun etujärjestö Eetu ry:n ja maakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteistyöstä. Erikoissuunnittelija Tarja Levo puolestaan antoi eväitä yhdistystoimijoiden jaksamiselle.

Paluupäivänä vierailimme Halikossa sijaitsevassa Ikäkeskus Majakassa, missä palveluohjaaja Minna Lähdemaa esitteli ikäihmisten hyvinvoinnin sekä kotona selviytymisen tukemista Salon kaupungissa. Nuoren 4H-yrittäjän hanurinsoiton säestyksellä laulettiin joukolla Ikäkeskuksen laulu, jonka viimeinen säkeistö kuuluu: ”Näin huomaat kuinka monipuolinen on Majakka, tunnelma on hyvä kun on kiva porukka. Tää onkin meidän toinen koti missä viihdytään, siis väkeä nyt Majakan me kaikki kiitetään.”