Elinvoimapajat: Hyppää mukaan hyvän kierteeseen

”Lupaan muistaa yhdistysten arvokasta työtä päättäjänä, … jutella paikallislehteen järjestöjen viestinnästä ja juttuvinkeistä, …kutsua kumppanuuspöydän koolle”.

Kolmekymmentä kuntien ja järjestöjen edustajaa antoi 10.4. lupauksensa siitä, miten he laittavat hyvän kierteen liikkeelle. Hankasalmen, Konneveden ja Äänekosken kuntien ja yhdistysten elinvoimapaja käynnisti Keski-Suomen kattavan Hyppää mukaan hyvän kierteeseen! -kiertueen.

– Innostamme yhdistyksiä ja kuntia tiiviimpään kumppanuuteen. Kuntasi pajan löydät Yhdistystori.fi:stä, kertovat iltoja organisoivat Anu Hätinen ja Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä.

Tilaisuuksia on keväällä seitsemällä paikkakunnalla. Toteutukseen osallistuvat kaikki Keski-Suomen kunnat ja laaja joukko järjestöjä. Pajojen taustalla on Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, jossa Hätinen työskentelee. Se on yksi maakuntauudistuksen kärkihankkeista ja tukee järjestöjen luontevan roolin rakentumista maakuntaan ja kuntiin.