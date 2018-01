Harjun Woima: Painiseura hyväksyttiin Painonnostoliiton jäseneksi

Harjun Woima Jyväskylä ry on vuonna 2009 perustettu urheiluseura, jonka ohjelmassa on alusta saakka ollut paini sekä tavoitteena lasten liikunnallisten perus- ja lajitaitojen kehittäminen, nuorten ja aikuisten toiminnallinen harjoittelu sekä kuntoliikunta.

Harjun Woima on käynnistänyt myös aktiivisen painonnostotoiminnan, ja seura hyväksyttiin Suomen Painonnostoliiton jäseneksi elokuussa 2017. Seura edistää toiminnallaan perheiden liikunnallista aktiivisuutta ja ennen kaikkea paini-, painonnosto- ja kuntoiluharrastusta Huhtasuon alueella, Jyväskylän kaupungissa sekä lähialueilla. Harjun Woima on saanut Sinettiseuran arvon kolmantena painiseurana Suomessa, joten sen toiminta on kriteerien mukaisesti laadukasta ja eettisesti kestävää.

Seuran kevätkausi alkaa 8.1.2018. Ryhmissä on vielä tilaa! Ajantasainen tieto ryhmien paikkatilanteesta löytyy seuran sivuilta www.harjunwoima.fi