Homenokat: Vuosien mestaruusputki vaihtui hopeaksi

Veteraanilentopalloseura Homenokat ry:n joukkue voitti SM-hopeaa 75-vuotiaiden sarjassa. Mestaruusturnauksen järjesti jälleen Sikariporras-seura ja pelit pelattiin Helsingin Pasilassa. Kisoja oli seuraamassa Tellervo Koivisto ja hän jakoi myöskin palkinnot 84-sarjassa.

Voiton vei pitkästä aikaa Poliisien Palloseura Helsingistä ja kolmas oli Tampereen KaL. Yksi hävitty erä ratkaisi voiton Poliiseille. Pelasimme viisi ottelua. Ei tullut kymmenettä voittoa, mutta läheltä piti.

Kuvassa Raimo Kauppinen (vas.), Pauli Autio, Osmo Hanhela, Timo Sorjonen, Ahti Lehtonen, Martti Nissinen, edessä Akseli Paasonen (vas.) ja Seppo Savonen.

Joukkue harjoittelee kilpailukautena kolme kertaa viikossa. Harjoitusohjelmat tekee kaksi kertaa viikossa Osmo, joka on varsin kunnioitettavaa. Runkoporukka eli noin puolet on ollut yhdessä yli 20 vuotta. Osa vaihtuu, koska veteraanilentopallossa sarjat vaihtuvat viiden vuoden välein. Parasta tässäkin iässä on, että voi harrastaa mielekästä liikuntaa mukavassa seurassa.