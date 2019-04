Huikon käsityöpiiri: Ikä ei ole este oppimiselle

Toivakan Huikossa vietti käsityöpiiri kevätjuhlaa karjalaisissa tunnelmissa. Talven aherruksista oli koottu pienoisnäyttely, laulettiin karjalaisia lauluja ja nautiskeltiin wanhanajan karjalaisista kahvipöydän herkuista. Kevätjuhlan tähtenä loisti vastikään 95 vuotta täyttänyt piirin seniori, sortavalalaislähtöinen Aini Kuusela. Samalla juhlistettiin hänen jo 90 vuotta jatkunutta sukankutojan taivaltaan – ensimmäiset sukkansa hän kertoi mummon opastamana kutoneensa jo hyvissä ajoin ennen koulun alkua! Mukavana muistona piiriläisten talkoilla järjestämistä yllätysjuhlista ovat myös Martti Pylväläisen ja Eero Nyppysen päivänsankarille osoittamat runot.

Mieluisin lahja on kuitenkin piirin nuorimmaisen, viisikuukautisen Eino Heikuran antama hymy ja Rauni-äidin avustuksella tehty kortti, johon nuorimies on ikuistanut kädenjälkensä. ”Koulutoverit” kiittelivät Ainia, kuinka hän on nuoremmille esimerkkinä, että ikä ei ole este oppimiselle.