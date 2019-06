Humak: Moldovasta Jyväskylään, Leppävedelle ja Surkeenjärvelle

Kunniakonsulaattitoimintaan verrattava järjestö The Club for Honorary Consuls Dialogue 2018 toteuttaa kulttuurienvälistä viestintää Moldovan ja Suomen välillä. Huhtikuussa 14 Humakin kulttuurituottaja (AMK) opiskelijaa tutustui moldovalaiseen koulutukseen ja kulttuuriin pääkaupunki Chișinăussa sekä naapurikunnissa. Vastavierailulle saapui rehtoreita ja opettajia Teknisestä yliopistosta ja Ammattiopisto 5:sta sekä Stăucenin koulusta. Lähes 20-henkinen ryhmä vieraili muun muassa Humakissa, Gradialla ja Alkio-opistolla. Suomalaiseen kotiin vieraat pääsivät tutustumaan Leppäveden Mörkömäessä. Seuraava moldovalaisten vierailu on kesäkuun lopussa, jolloin korpilahtelaisella Matkailutila Surkeenjärvellä järjestetään konferenssi ja messutapahtuma, jossa suomalaisten yrittäjien, opettajien ja kuntalaisten on mahdollisuus verkostoitua moldovalaisten kanssa. Tervetuloa silloin tutustumaan ja seurustelemaan. Lisää infoa 050 596 9999.