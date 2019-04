Hyvinvointia yli korkeakoulurajojen: Opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä

Jyväskylässä toimii valtakunnallisesti ainutlaatuinen korkeakoulujen opiskelijoiden hyvinvointia edistävä verkosto. Verkostossa on edustajat Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollosta ja YTHS:stä, Jyväskylän Ohjaamosta, Jyväskylän seurakunnasta, opiskelijajärjestöistä JAMKO, HUMAKO ja JYY, Jyväskylän korkeakoululiikunnasta sekä henkilökuntaa JAMKista, Humakista ja Jyväskylän yliopistosta. Yhdessä ideoidaan ja järjestetään syksyllä opiskelijoiden hyvinvointiviikko ja keväällä opiskelijoiden mielenterveyspäivä. Tänä vuonna opiskelijoiden mielenterveyspäivä on 25.4. Päivän teemana on stressi. Verkosto järjestää aiheeseen liittyviä tapahtumia korkeakoulujen eri kampuksilla. Valtakunnallisesti päivää koordinoi Nyyti ry.