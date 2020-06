Ilmastotiimi: Ilmastokasvatusta nuorilta nuorille

Ilmastotiimi on kahdeksan nuoren kokoonpano eri puolilta Keski-Suomea. Tiimi haluaa vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja muiden nuorten asenteisiin siihen liittyen.

Ilmastotiimin toiminta on osa Nuorten Suomi ry:n ja JAPA ry:n Astetta Coolimpi Ilmasto -hanketta.

– Olemme lähteneet tähän hankkeeseen mukaan, koska olemme aidosti kiinnostuneita ja valmiita tekemään asioita ilmaston eteen.

Tiimi on työstänyt vuoden alusta saakka Ilmastopakettia, jonka alustava versio valmistui keväällä.

Ilmastopaketti on siis opettajille jaettava, valmis paketti tietoa ja keinoja ilmastonmuutoksen selättämiseksi. Pakettia ollaan päästy vetämään jo huikealle yli sadalle nuorelle Keski-Suomen kouluissa. Palaute on ollut positiivista ja nuorelta nuorelle- tyyli on toiminut hyvin.

Odotamme jatkoa ja sitä, että pääsemme viemään Ilmastopakettia eteenpäin yhä useammille nuorille.