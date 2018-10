Ilona-seniorikortteli: Pihajuhlat keräsi runsaasti osallistujia

Palokan Ilona-seniorikorttelissa vietettiin syyskuisena iltana Pihajuhlaa, johon osallistui yli 100 korttelin asukasta. Juhlien ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, yhteislaulua, ruokailua sekä muuten mukavaa yhdessä oloa.

Pihajuhlat syntyivät asukkaiden yhteistyönä ja se osoittikin, että yhteistyössä on voimaa.

Ilona-korttelissa on 166 kotia, joissa asuu 190 asukasta 55-vuotiaasta 93-vuotiaaseen. Korttelissa on yhteisöllisen senioriasumisen toimintamalli, jossa keskeistä on asukaslähtöisyys ja yhdessä tekeminen. Toiminta lähtee asukkaiden toiveista ja osallistuminen yhteiseen toimintaan on vapaaehtoista. Monipuoliset yhteiset tilat mahdollistavat yhteisen toiminnan.