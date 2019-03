Inner Wheel klubi: Lahjoituksena televisioita potilashuoneisiin

Jyväskylän Inner Wheel -klubi kuuluu kansainväliseen ystävyys-ja palvelujärjestöön Inner Wheel:iin. Naisjäseniä on yli 100 000 yli 100 maassa ympäri maailman. Jyväskylän klubimme kokoontuu kerran kuussa ja silloin on ohjelmassa joko esitelmä mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta tai vierailemme jossain yrityksessä, koulussa, taidenäyttelyssä tai muussa sellaisessa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme.

Järjestämme myös myyjäisiä ja arpajaisia, joiden tuotolla teemme lahjoituksia pääasiallisesti Keski-Suomeen. Tänä talvena olemme tehneet lahjoituksen Nuorten Talolle Jyväskylään, Hyvä Joulumieli -keräykseen ja Pelastakaa Lapset ry:lle.

Jyväskylän Palokan sairaalan vuodeosastolle lahjoitettiin potilashuoneisiin kaksi televisiota seinätelineineen. Lahjoituksen luovuttivat presidenttimme Marianna Wahlgren sekä past-presidentti Päivi Jaakkola. Lahjoituksen vastaanotti osastonhoitaja Tuula Männistö.