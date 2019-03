Isolahden kyläyhdistys: Muuramen timantti ihastutti messuesittelyssä

Isolahden 530 asukkaan kylän piste Jyväskylän rakennusmessuilla viime viikonloppuna herätti kävijöissä ihastusta ja kiinnostusta. Pisteellä Isolahden kyläyhdistyksen vapaaehtoiset tekivät ”Muuramen timanttia” tutuksi messuvierailijoille.

– Meillä on upea kylä ja toimelias kyläyhteisö. Saamme nauttia luonnonläheisyydestä vain kymmenen minuutin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Kylämme sydämenä on ikioma, kokonainen kyläkoulu, jonka aiomme tulevaisuudessakin säilyttää, ja kylällä paljon lapsia. Vapaita tonttejakin löytyy. Halusimme tulla messuille kohtaamaan ihmisiä ja kertomaan muillekin siitä, millainen timantti kylämme on, kertoo Isolahden messuväki.

Pisteellä kävi jatkuva kuhina. Moni kiinnostunut kertoi etsivänsä paikkaa kodille maaseutumaisesta ympäristöstä. Tieto omasta 1.–6.-luokkien koulusta kasvatti mielenkiintoa entisestään, ja useat perheet pysähtyivät pitkäksi toviksi. Kohtaamisia pisteellä kertyi noin 700 ja Isolahdesta tulevaisuuden asuinpaikkana vahvasti kiinnostuneita oli kymmeniä.