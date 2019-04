Jigotai: Keski-Suomen vanhimman seuran karatekat vyökatselmuksessa

Keski-Suomen suurin ja vanhin kamppailulajiseura Jigotai täyttää huhtikuussa 2020 jo 50 vuotta. Seuran karatekat kokoontuivat maanantaina kevätkauden toiseen vyökoekatselmukseen Kuokkalan Graniitissa.

Danit eli mustavöiset antoivat kaikille harjoittelijoille henkilökohtaista palautetta oman kehityksen tueksi. Harjoituksissa aina potkitaan ja lyödään karatella päähän, ja tällä kertaa myös poseerasimme lopuksi porukalla ryhdikkäästi kuten kuvasta näkyy.

Aikuisten harrastajien lisäksi myös karaten junioritoiminta on hyvin aktiivista ja dojolla harjoitellaan viikolla joka ilta. Seuran ohjaajista Atte Kukkula, Jaakko Vilmusenaho, Jesse Siukola, Titta Leisimo ja Tommi Linnavirta ovat lähdössä elokuussa 2019 Japanin Fukuokassa Kyushun saarella järjestettäviin Shorinji-ryu Renshinkan Karate -tyylisuunnan MM-kisoihin. Japanissa tyylisuunnassa on jo yli puoli miljoonaa harrastajaa. Vuonna 2020 karate on mukana myös Tokion olympialaisissa näytöslajina.