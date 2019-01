Joutsan mieskuoro: Perinteinen jouluaaton vierailu

Jo 45. kerran Joutsan mieskuoro vieraili jouluaattona palvelukeskus Jousessa, Joutsan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Marjatantien palvelukodilla.

55 laulajaa käsittävästä mieskuorosta vierailuun osallistui tänä vuonna 14, vanhimpana 87-vuotias Veikko Laastola, jonka tehtäviin kuuluu miesten kokoon kutsuminen.

Kuoroa on sen perustamisesta lähtien johtanut dir.mus. Seppo Pänkäläinen, joka toimii myös juontajana. Ohjelma alkaa perinteisesti Turun joulurauhan julistuksen seuraamisella, sitten on miesten laulun vuoro. Vakio-ohjelmistoon kuuluvat Jouluyö, juhlayö, Maa on niin kaunis ja yhteislauluna Enkeli taivaan. Seurakunnan joulutervehdyksen toi tällä kertaa Joutsan seurakunnan kappalainen Annukka Nuto.

”Tulemme ensi vuoden aikana haastamaan Joutsan nuoria miehiä mukaan, jotta tämä hieno perinne ei pääsisi kuolemaan”, totesi kuoronjohtaja Seppo Pänkäläinen.