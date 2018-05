Jyty Jyväskylä: 100-vuotiasta juhlittiin hattuteemalla

Jyty Jyväskylä ry vietti kevätkokoustaan hotelli Versossa 9.5. ja sen jälkeen juhlimme 100-vuotiasta Jyty-liittoamme hattuteemalla. Illan paras hattu palkittiin ja palkinnon vei Mervi Brandt. Jyty-liitto on kunta-alan vanhin liitto ja se on STTK:n jäsenliitto. Juhlassamme oli yli 40 jäsentä ja meitä viihdytti musiikillaan Duo De Lausas. Jyty Jyväskylä ry. on kasvuhakuinen ja eteenpäin menevä paikallisyhdistys ja meillä lähes 700 jäsentä.

Kuvassa yhdistyksemme puheenjohtaja Minna Sell (oik.), keskellä yhdistyksemme sihteeri Tanja Parker ja vasemmalla yhdityksemme koulutusvastaava sekä juhlan juontaja Vesa Vainiomäki.