Jyväskylän Pesisliikkari: kaveriporukka kasvanut jo 30 lapsen ryhmäksi

4–7-vuotiaiden Pesisliikkari on laajentunut pienen kaveriporukan yhteisestä salivuorosta kolmenkymmenen lapsen ryhmäksi. Ohjauskertoja on kerran viikossa läpi vuoden. Toiminnan kivijalat ovat aktiivisuus, ilmapiiri ja onnistumiset. Kesällä harjoitukset on pidetty Kukkumäen Valteri-koulun upealla tekonurmikentällä. Ulkokausi loppuu syyskuun puolessavälissä, jonka jälkeen siirrytään saliin. Kaikki uudet harrastajat otetaan lämmöllä vastaan!