Jyväskylän taidemuseo: Tuulikaappi- teos kertoo nuorten mielestä

Jyväskylän taidemuseon ja Amos Andersonin taidemuseon Generation-näyttelyssä rinnakkaiseloa viettävät niin digitaaliset ympäristöt kuin käsityöperinne. Näyttelyn lisäksi museo on tuottanut Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen Nuorten taidetyöpajan kanssa yhteistyönä tuulikaappiteoksen taiteilija Jonna Suurhaskon ja Humakin harjoittelija Linda Lindströmin ohjauksessa. Teoksen aiheena ovat pajalaisille tärkeät aiheet ja tunteet. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja useat kuvat yhdessä rakentavat suuremman kokonaisuuden, jossa katsoja pääsee nuoren mielen sisään.

Projekti on saatu tiensä päähän, ja lauantaina 17.3. oli aika esitellä tulos yleisölle. Kaikille avoimissa avajaisissa tavattiin osa taiteilijoista, kuultiin Litku Klemetin musiikkia sekä julkistettiin taidemuseon Aalto-lounge. Samalla kuultiin museon 20-vuotisesta histo-riasta. Kävijöitä oli tapahtuman kahden tunnin aikana yli 200. Näyttely on esillä 27.5. asti, ja alle 24-vuotiaille on vapaa pääsy.