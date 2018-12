Jyvässeudun PRO Seniorit: Vihreät papat viivyttää kankeutta

Jyvässeudun PRO Senioreiden voimistelukerho ”vihreät papat” kokoontuu maanantaisin Kuokkalan Graniittiin voimistelemaan.

Kerholla ohjaajina ovat Raimo, Heikki, Paavo, Pentti, Yrjö ja Reijo. Jokainen ohjaaja on tuonut voimistelupäivään erilaisen ohjelman. Apuvälineinä käytämme mm. käsipainoja, rautatankoa, jumppakeppejä ja voimistelukumeja.

Voimistelun tarkoitus on ollut selvitä jokapäiväisistä askareista itse mahdollisimman pitkään ja viivyttää iän tuomaa kankeutta ja voimien vähenemistä. Kerhossamme voimistelee vielä yli 21 vuotta sitten perustetun kerhon perustajajäseniä. Kerhon keski-ikä on yli 73 vuotta.

Jäsenet ovat huomanneet, kuinka tärkeää on ylläpitää peruskunto mahdollisimman hyvänä. Aktiivisuus ryhmässä on ollut kiitettävää. Usein on ollut yli 30 henkilöä voimistelemassa. Yhteenkuuluvaisuutta olemme vahvistaneet kaksi kertaa vuodessa liikunta- ja koulutuspäivillä sekä retkeillen tehtaissa ja luonnossa. Sosiaalisella tapaamisella on merkitystä vanhojen työkaverien kanssa.