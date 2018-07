KSopot: Yhteisöllisestä kuntoilusta napsahti erikoispalkinto

Tänä vuonna Kensun järjestämän Jyväsjärvi-soudun erikoispalkinnon sai Keski-Suomen opinto-ohjaajien joukkue KSopot, joka on osallistunut Jyväsjärvi-soutuun jo vuosikausien ajan kuntosarjassa. KSopot on oiva esimerkki siitä, että Jyväsjärvi-soutu on yhteisöllinen kuntoilutapahtuma, jossa soudetaan itselle sopivalla tahdilla ja iloisella mielellä.

Joukkueelle sopii rauhallinen tahti, jossa ennättää nauttia Jyväsjärven kauniista maisemista ja aalloista – ja tämä sopii kisa-järjestäjillekin oikein hyvin. Joukkueessa on monta soutajaa, joilla on kisasta jopa 20 vuoden kokemus.

Soututapahtuma on vuosikausia osunut samalle päivälle yhteishaun tulosten julkistamisen kanssa, joka on monelle opinto-ohjaajalle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä. Soudun jälkeen maakunnan eri kouluasteiden opot osallistuvat perinteiselle piknikille Alban rannassa; ensi vuonna nähdään taas 13.6.