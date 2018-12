Keski-Suomen Entiset Nuoret: Joulupaketteja vähävaraisille vanhuksille

K-Citymarketissa oli joulumieli katossa teemalla ”näin sydämeeni joulun teen”, kun Keski-Suomen Entiset Nuoret lahjoittivat 40 kappaletta 100 euron arvoisia joulupaketteja Jyväskylän ja Laukaan vähävaraisille vanhuksille. Sosiaalitoimi ja seurakunnan diakoniatyö toimittavat paketit perille. Rahaa on kerätty myymällä Näy pimeällä -kampanjan heijastimia ja pitämällä yhteislaulukonsertti Vihtavuoren kappelissa. Mukana ovat olleet myös Säästöpankki Optia ja Seppälän K-Citymarket kauppiaspariskunta Vesa Nurminen ja Minna Siivonen. Keski-Suomen Entiset Nuoret ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toiminnan kohteena ovat erityisesti vanhukset, köyhät lapsiperheet ja yleensäkin eriarvoistumisen ehkäiseminen. Kuvassamme joulupaketteja rakentamassa Seppälän K-Citymarketissa vasemmalta Veikko Lahtinen, Minna Siivonen, Vesa Nurminen, Pekka Syvälahti ja Jorma Leppänen.