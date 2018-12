Keski-Suomen Hiihto: Syysparlamentti kokoontui Saarijärvellä

Keski-Suomen Hiihdon syysparlamentti ja syyskokous pidettiin 29. marraskuuta tulevan, 72. Keski-Suomen maakuntaviestin järjestämispaikkakunnalla Saarijärvellä. Yhdeksän osuuden maakuntaviesti hiihdetään lauantaina 16. helmikuuta. Varapäivä on sunnuntai 17. helmikuuta. Kilpailukeskuksena on Kusiaismäen hiihtokeskus. Järjestelyistä vastaavat Saarijärven kaupunki ja Saarijärven Pullistus.

Tietoja maakuntaviestistä voi hakea tammikuussa Saarijärven Pullistuksen nettisivulta. Maakuntaviesti on 2000-luvulla siirretty loppiaisesta helmikuulle pakkasen vuoksi 2003 (Kinnula), 2010 (Jämsänkoski), 2015 (Uurainen) ja 2017 (Joutsa). Lumitilanne on pakottanut siirtoon vuosina 2007 (Pihtipudas), 2008 (Uurainen), 2014 (Pihtipudas) ja 2016 (Äänekoski). Vuonna 2020 maakuntaviesti on Pihtiputaalla.

Vuosivoitosta voittanut kunta saa muistoksi Pienoismetson.